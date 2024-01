Asumiendo el control del aparentemente inquebrantable sentido de derecho de Apple a sus comisiones de aplicaciones de terceros en iOSLidiando con el aparentemente inquebrantable sentido de derecho de Apple a sus comisiones de aplicaciones de terceros en iOS.

Miércoles, 17 de enero de 2024

Tim Sweeney, en Twitter/X, ayer a las 10:30 am:

A partir de hoy, los desarrolladores pueden comenzar a ejercer su derecho establecido por el tribunal de informar a los clientes de EE. UU. sobre mejores precios en la web. Estas terribles pantallas de confusión impuestas por Apple han terminado para siempre.

Eso no duró mucho.

Sweeney, ayer a las 7:00 pm, después de que Apple publicó los detalles de su intención de cumplir con el mandato anticarro (¿anticarro anticarro?) del caso Epic v. Apple:

Un resumen rápido de los problemas evidentes que hemos encontrado hasta ahora:

Apple ha introducido un nuevo impuesto anticompetitivo del 27% en las compras web. Apple nunca antes había hecho esto, y esto elimina la competencia de precios. Los desarrolladores no pueden ofrecer artículos digitales más baratos en la web después de pagar a un procesador de pagos de terceros 3-6% y pagar este nuevo Apple Tax del 27%.

[Los puntos 2-4 de Sweeney, que se quejan de los exigentes requisitos de diseño, presentación y privacidad de Apple con respecto a los enlaces externos, se omiten.]

Epic impugnará el mal plan de cumplimiento de Apple en el Tribunal de Distrito.

La descripción de Sweeney da la impresión de que Apple exige su comisión de todas las ventas web de aplicaciones y servicios que tienen una aplicación iOS. Ellos no lo están. Solo están exigiendo la comisión de las ventas web que ocurren dentro de los 7 días posteriores a que un usuario toque la web desde el nuevo derecho de Enlaces de compra externos en una aplicación. Cualquier aplicación o servicio que ya venda en la web, sin pagar un centavo a Apple, puede seguir haciéndolo de la misma manera.

Además, Apple ya ha hecho esto antes: lo que anunciaron ayer está casi exactamente en línea con su cumplimiento de las regulaciones de los Países Bajos relacionadas con las aplicaciones de citas en 2022.

Antes de ayer:

Los desarrolladores de aplicaciones de iOS podían vender contenido digital y suscripciones en la web, sin pagar ninguna comisión a Apple.

Las aplicaciones de iOS fuera de la categoría “lector” no podían vincularse ni siquiera informar a los usuarios sobre esas compras web desde dentro de sus aplicaciones.

Después de ayer:

Las aplicaciones que deseen vincularse o, creo, incluso informar a los usuarios sobre las opciones de compra web desde dentro de sus aplicaciones de iOS deben (a) seguir ofreciendo el IAP de Apple para esos artículos; (b) pagar a Apple su comisión ajustada del 27/12 por ciento en las ventas web que provengan de dentro de las aplicaciones de iOS; (c) enviar datos de ventas a Apple mensualmente y presentarse a auditorías de sus ventas; y (d) seguir los estrictos edictos de diseño de Apple para estos enlaces en la aplicación a la web.

Las aplicaciones que no enlazan a sus tiendas web desde dentro de sus aplicaciones de iOS usando el nuevo derecho de Enlaces de compra externos de Apple pueden continuar con lo que estaban haciendo antes de ayer. Para aplicaciones que no hacen nada nuevo, Apple no está recolectando nada nuevo.

Solo me sorprende que Sweeney pareciera sorprendido por esto. Genuinamente parecía pensar que Apple no solo permitiría, sino que debía permitir enlaces desde las aplicaciones a la web para compras sin cobrar ninguna comisión por esas ventas, y que los desarrolladores podían presentar esos enlaces como quisieran.

Me alegra que Sweeney y Epic planeen impugnar esto, porque realmente tengo curiosidad por saber si la jueza Yvonne Gonzalez Rogers considera que la solución de Apple cumple con su orden judicial contra sus reglas previas de anticarro. Pero creo que sí cumple.

Para ser claro, creo que Apple debería permitir que las aplicaciones distintas de los juegos simplemente informen a los usuarios que pueden pagar/comprar/suscribirse/lo que sea en la web, sin ninguna comisión. Que las reglas que se aplicaron solo a las aplicaciones “lector” desde principios de 2022 deberían extenderse a todas las aplicaciones distintas de los juegos, quizás junto con un requisito (que no se aplica a las aplicaciones “lector”) de que las aplicaciones que aprovechan esto también ofrezcan compras en la aplicación.

Haría una excepción para los juegos, una excepción con la que seguramente Sweeney estaría en total desacuerdo, dado que él está en el negocio de los juegos, porque los juegos son diferentes, y las comisiones elevadas e incumplibles para los propietarios de plataformas son claramente estándar para la industria de los videojuegos. El iPhone y el iPad no son PC; son consolas para juegos y aplicaciones.

Pero no estoy seguro en absoluto de que Apple esté haciendo algo contrario a la ley. Sweeney (y otros críticos de la administración de Apple sobre iOS como una consola controlada de cerca) creen que Apple no solo no debería, sino que legalmente no puede cumplir con la orden de anti-inclinación de esta manera. Yo solo creo que Apple no debería, no que legalmente no pueda.

La mayoría de los críticos del control de Apple sobre todo el software de iOS parecen estar de la opinión de que los iPhones y iPads deberían, en principio, ser en gran parte como la Mac, donde la App Store es una opción, no el único juego en la ciudad para la distribución de software. Personalmente, tengo registrada la esperanza de que Apple permita algún tipo de modo “experto” o “desarrollador”, lleno de advertencias, quizás incluso requiriendo una cuenta de desarrollador para activar, que básicamente ofrecería las mismas opciones para instalar software de terceros en iOS que en la Mac. Eso es lo que yo, personalmente, un usuario experto. Pero incluso dejando de lado cada centavo de los ingresos generados por la App Store,1 veo y entiendo muchas de las razones por las que Apple no querría hacer esto. Hay muchos usuarios de Mac cuyas Mac están invadidas por adware y otro software engañoso. No estoy hablando de virus ni malware, ni siquiera; pero aplicaciones que abusan de la naturaleza en gran parte de libre albedrío de la plataforma Mac.

Básicamente, hay un argumento de que los dispositivos iOS deberían ser más como PC tradicionales (incluida la Mac), por razones éticas o morales. El argumento de “es mi dispositivo, yo debería decidir y controlar qué software se ejecuta en él”. Lo entiendo. Pero también entiendo que las PC con Windows de la mayoría de los consumidores y muchas Macs,2 están plagadas de software deficiente (invasor de la privacidad, abarrotador de recursos y todo tipo de travesuras antiusuario que uno nunca se imaginaría) que las políticas de la App Store prohíben. La revisión de la App Store está lejos de ser perfecta; quiero decir, está claro que eso va sin decir; pero es innegable que el software adversario no es un problema para ningún usuario típico de iOS. Nada de lo que instales desde la App Store puede dañar tu experiencia en iPhone o iPad. Nada de lo que instales desde la App Store es difícil de desinstalar si no te gusta. Lo mismo ocurre con las consolas de juegos dedicadas como Switch, PlayStation y Xbox, y en menor medida (porque la revisión de Play Store de Google parece comparativamente relajada) para Android.

Pero la opinión cínica es que todo se trata del dinero para Apple. ¡Quizás los cínicos tienen razón! Concedamos que lo son, y que Apple solo tomará decisiones aquí que beneficien a su balance final. Mi argumento sigue siendo que Apple no debe perseguir este plan para cumplir con la orden de anti-inclinación recopilando comisiones de ventas web que se inician en la aplicación. No vale la pena el golpe que la empresa recibe a la reputación y la reputación de la marca, esto apesta a la avaricia y la codicia, ni el aumento de la ira y la escrutinio de los reguladores y legisladores en la caza “antigigante tecnológico”.

Apple debería haber estado buscando formas de aliviar la presión regulatoria y legislativa en los últimos años, y en el clima actual eso es más cierto que nunca. Pero en lugar de eso, su postura ha sido aparentemente “Adelante.” Confrontativo, no conciliador, sin ceder ni una pulgada. En lugar de obtener una victoria segura con la mayor parte de lo que podrían querer, Apple aparentemente está empeñado en tratar de mantener todo. Para ganar en ajedrez, todo lo que necesitas es capturar al rey de tu oponente. Apple aparentemente quiere capturar hasta la última pieza en el tablero, incluso mientras juega en un torneo donde los árbitros (reguladores) son conocidos por mirar con recelo el mal juego manifiesto (avaricia).

El cálculo de Apple debería ser equilibrar su deseo natural de registrar grandes cantidades de ingresos de la App Store con políticas que en cierto grado apacigüen, en lugar de antagonizar, a los reguladores y legisladores. No importa el deporte, sin importar la letra del libro de reglas, nunca es una buena idea enfadar a los árbitros.