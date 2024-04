Aquí están mis principales 3 acciones de la “Magnífica Siete” para comprar en abril

No hay un tema más candente en la tecnología hoy en día que la inteligencia artificial (IA). Los avances de ChatGPT y otras plataformas competidoras han cautivado tanto a entusiastas de la tecnología como a inversores. Pero con tantas empresas tratando de destacarse en el mundo de la IA, los inversores pueden agotarse intentando identificar las oportunidades más convincentes.

Las acciones de los “Siete Magníficos” – Amazon (NASDAQ: AMZN), Microsoft (NASDAQ: MSFT), Meta Platforms (NASDAQ: META), Alphabet, Apple, Tesla y Nvidia – son los habituales del foco de atención en la IA. A continuación, analizaré las tres megacap tecnológicas que considero las mejores compras en este momento.

1. Microsoft

Microsoft inició la revolución de la IA con su inversión multimillonaria en OpenAI a principios de 2023. OpenAI es la startup detrás de la exitosa aplicación de IA ChatGPT.

En el último año, Microsoft ha integrado rápidamente ChatGPT en todo su sistema operativo Windows. La tecnología ha ayudado a impulsar ganancias en la plataforma de computación en la nube Azure de la empresa, así como en el producto para desarrolladores de Microsoft, GitHub.

La inversión en OpenAI parece estar dando frutos. No es de extrañar que el principal analista tecnológico Dan Ives de Wedbush Securities haya proclamado que el “momento iPhone” de Microsoft ha llegado.

La integración de ChatGPT en el ecosistema de Microsoft representa algo más que nuevas oportunidades de ingresos. Microsoft ha transformado su imperio de la informática personal en un líder en la computación en la nube y ahora se está convirtiendo en una potencia de IA de pleno derecho.

Con un ratio precio/beneficio futurista (P/E) de aproximadamente 36, la acción de Microsoft no es precisamente barata. El P/E futurista del S&P 500 está ligeramente por debajo de 21. Sin embargo, la sólida máquina de generación de flujo de efectivo y el modelo de negocio diversificado de la empresa son difíciles de ignorar, especialmente cuando se trata de los Siete Magníficos.

Microsoft es una oportunidad de inversión de primer nivel a medida que avanza la narrativa de la IA. Ahora es un buen momento para comenzar a utilizar el promedio de costo en dólares para agregar a una posición existente o iniciar una nueva. Prepárese para mantener a largo plazo.

Fuente de la imagen: Getty Images.

2. Amazon

Aunque la asociación de Microsoft con OpenAI fue el tema de conversación durante un tiempo, la especialista en comercio electrónico y computación en la nube Amazon hizo su propio movimiento: invirtió $4 mil millones en una plataforma competidora llamada Anthropic. Según los términos del acuerdo, Anthropic utilizará a Amazon como su proveedor principal de servicios en la nube.

Además, la startup de IA también aprovechará los chips de entrenamiento Trainium e Inferentia de Amazon para entrenar futuros modelos de IA generativos. La relación con Anthropic debería servir como un referente para acelerar el crecimiento, especialmente en el ámbito de la computación en la nube.

Con un flujo de efectivo libre de los últimos 12 meses de $36.8 mil millones y $86 mil millones en efectivo y equivalentes en el balance, no es de extrañar que tanto Cathie Wood como Warren Buffett posean la acción. La empresa cuenta con un tremendo nivel de flexibilidad financiera y está en una posición única para invertir en muchas áreas dentro del ámbito de la IA.

Con un ratio precio/ventas (P/S) de apenas 3.4, la acción de Amazon luce atractiva en comparación con los niveles de valoración históricos. Además, es la acción menos valorada de los Siete Magníficos, según esta métrica. Actualmente, hay una oportunidad increíble para adquirir acciones en Amazon a medida que sus avances en IA continúan desarrollándose.

Gráfico del ratio PS de AMZN

3. Meta Platforms

La última empresa de los Siete Magníficos que exploraré es el gigante de las redes sociales Meta Platforms, que domina el ámbito de las redes sociales a través de su propiedad de Facebook, Instagram y WhatsApp. Además, la empresa también está incursionando en los juegos a través de su popular negocio de realidad virtual (VR) Meta Quest.

El 2023 fue un año clave para Meta. La empresa pasó gran parte del tiempo utilizando una serie de despidos para ajustar su perfil de gastos y concentrarse en márgenes de beneficios acelerados. Mientras que Meta aumentó su línea superior en un 16% el año pasado, su beneficio operativo se disparó un 62%. La reciente expansión de márgenes se trasladó directamente a la línea de fondo, ya que el ingreso neto aumentó un 69% interanual.

Con $43 mil millones de flujo de efectivo libre, Meta no ha tenido problemas para reinvertir en el negocio. La empresa aumentó su programa de recompra de acciones en $50 mil millones y anunció un dividendo trimestral.

Además, Meta está haciendo impresionantes avances en el espacio de la IA. La empresa está construyendo sus propios chips para competir con el gigante de la industria Nvidia. Además, al combinar estos chips con su extensa biblioteca de datos de sus diversas plataformas de redes sociales, Meta está en una posición única para impulsar una nueva fase de crecimiento para su operación publicitaria principal.

Aunque su ratio precio/beneficios (P/E) de 34.3 es un poco caro en comparación con sus competidores, considero que el premium está justificado. Meta es una máquina de dinero en efectivo y ha encontrado formas de recompensar a los accionistas al mismo tiempo que persigue agresivamente la IA, la próxima frontera en la tecnología en general.

Actualmente hay una oportunidad lucrativa para adquirir acciones en Meta y beneficiarse de la oportunidad de ingresos pasivos del dividendo, al tiempo que se sigue de cerca el progreso de la empresa en IA.

