Apple Restablece la Cuenta de Desarrollador de Epic en la UE

Viernes, 8 de marzo de 2024

Epic Games:

Apple nos ha dicho y se ha comprometido con la Comisión Europea que reinstalarán nuestra cuenta de desarrollador. Esto envía una señal clara a los desarrolladores de que la Comisión Europea actuará rápidamente para hacer cumplir la Ley de Mercados Digitales y responsabilizar a los porteros. Seguimos adelante según lo planeado para lanzar la Epic Games Store y traer de vuelta Fortnite a iOS en Europa. ¡Adelante!

Tim Sweeney:

La DMA superó su primer gran desafío con Apple prohibiendo a Epic Games Sweden competir con la App Store, y la DMA acaba de tener su primera gran victoria. Tras una rápida investigación de la Comisión Europea, Apple notificó a la Comisión y a Epic que cederían y restaurarían nuestro acceso para volver a traer Fortnite y lanzar Epic Games Store en Europa bajo la ley de la DMA.

Una gran victoria para el estado de derecho europeo, para la Comisión Europea, y para la libertad de los desarrolladores de todo el mundo para expresarse. #FreeFortnite!

Esto es en respuesta a un tweet, de apenas ayer, de Thierry Breton de la Comisión Europea (emojis y hashtags intactos):

🚨Bajo la #DMA, no hay lugar para amenazas de los porteros para silenciar a los desarrolladores.

He pedido a nuestros servicios que investiguen la terminación de la cuenta de desarrollador de Epic por parte de Apple como una cuestión de prioridad.

¡Para todos los desarrolladores en 🇪🇺 y 🌍: ahora es el momento de dar tu opinión sobre las soluciones de cumplimiento de los porteros!

(Tenía una versión de esta publicación casi lista para publicar antes de quedarme sin energía tarde anoche; aparentemente no puedo escribir lo suficientemente rápido para mantenerme al día con la aventura regulatoria de la UE de Apple. El Podcast de hoy, creo, es un episodio particularmente bueno y aún relevante, pero su vigencia de estar actualizado en las noticias duró alrededor de 6 horas.)

Teoría A: Apple está jugando al ajedrez a nivel de gran maestro y orquestó toda esta ida y vuelta para dar a la UE una victoria de alta publicidad: “Miren, la DMA, apenas un día de antigüedad, ya está funcionando, demostrando que podemos empujar a Apple” sobre una Epic Games Store que Apple debería haber dejado pasar desde el principio. Es mucha publicidad para algo que no creo que vaya a significar una concesión significativa por parte de Apple.

Teoría B: Apple está dando tumbos tratando de lidiar con su pérdida de autonomía.

Voto por B, porque para mí la verdadera victoria para Apple habría sido permitir a Epic usar su subsidiaria sueca para abrir una tienda de juegos para iOS sin tanta ida y vuelta. Si Apple hubiera seguido ese camino, la Comisión Europea todavía podría haberse atribuido el crédito por la prueba de la efectividad de la DMA, y Apple habría parecido estar cumpliendo con gracia la ley. Pero la forma en que realmente se desarrollaron las cosas deja claro que están cumpliendo a regañadientes y, peor aún, alimenta las peores suposiciones sobre la arrogancia institucional y la vindictividad de Apple.

Apple parece haber sido particularmente sorprendida (para usar una analogía deportiva que incluso los ciudadanos de la UE podrían entender) por este problema de Epic. De nuevo, creo que Apple debería haber permitido a Epic abrir una Epic Games Store en la UE. Creo que Apple podría haber dejado claro desde el momento en que anunciaron sus planes de cumplimiento con la DMA que Epic seguía siendo inelegible para una cuenta de desarrollador debido a su flagrante violación de las reglas de la App Store hace cuatro años. La CE podría haber forzado a Apple a ceder en eso, pero podría haber sido resuelto sin implicar ningún sentimiento de rencor o mezquindad por parte de Apple.

Pero en lugar de eso, Apple lo jugó de la peor manera posible: dejaron que la subsidiaria sueca de Epic abriera una nueva Cuenta de Desarrollador de Apple y avanzara lo suficiente en la creación de una tienda de juegos que Epic la anunció, y solo entonces revocaron la cuenta de desarrollador de Epic, casi justificándola no en base a que Epic no se puede confiar porque rompió flagrantemente las reglas de la App Store cuatro años atrás, sino porque Tim Sweeney continuó expresando sus sólidas opiniones sobre la App Store siendo un monopolio ilegal. Apple no revoca licencias de desarrollador por criticar a Apple. Pero mucha gente, ¡incluida la CE!, ahora piensa que Apple sí lo hizo.

¿Cómo no iba a ocurrir una investigación “prioritaria” por parte de la CE de la forma en que Apple jugó esto? Si Apple simplemente hubiera permitido a Epic proceder desde el principio, habrían parecido magnánimos. Incluso tenían a Tim Sweeney llamándolo “un movimiento de buena fe”. Pero tal como está, Apple parece amargado y, desde la perspectiva de la CE, necesitado de una estrecha supervisión.