Apple finalmente permite que los emuladores de juegos existan en la App Store

Google permite que los emuladores de juegos se enumeren en su Play Store, pero Apple no lo hizo hasta hace poco. El ecosistema de iOS de Apple es extremadamente restrictivo, especialmente para aplicaciones de terceros, por lo que la existencia de emuladores de juegos en la App Store era algo impensable hasta que la Unión Europea decidió agitar un poco las cosas. Durante el fin de semana, Apple reveló que los emuladores de juegos pueden ser enumerados en su App Store no solo en la UE, sino también en todas las demás partes del mundo. Primero detectado por The Verge, el cambio también se extiende a los juegos descargables ofrecidos por estos emuladores, que deben cumplir con “todas las leyes aplicables.”

El software ofrecido en aplicaciones bajo esta regla debe: seguir todas las pautas de privacidad, incluidas pero no limitadas a las reglas establecidas en la Guía 5.1 sobre la recopilación, el uso y el intercambio de datos, y datos sensibles (como la salud y los datos personales de los niños); incluir un método para filtrar material objetable, un mecanismo para informar contenido y respuestas oportunas a preocupaciones, y la capacidad de bloquear usuarios abusivos; y utilizar compras dentro de la aplicación para ofrecer bienes o servicios digitales a los usuarios finales.

Pero eso no es todo lo que Apple decidió cambiar sobre su tienda de aplicaciones. La compañía con sede en Cupertino ahora dice que los mini-juegos y mini-aplicaciones dentro de aplicaciones grandes como WeChat deben usar HTML5, por lo que no pueden ser aplicaciones y juegos nativos.

Y finalmente, en respuesta a la Comisión Europea, Apple prometió permitir que las aplicaciones de transmisión de música en la UE incluyan enlaces dentro de la aplicación que redirijan a compras externas e información de precios.