Apple está desarrollando una herramienta de inteligencia artificial para ayudar a los desarrolladores a escribir código para aplicaciones.

Apple is working on an updated version of Xcode that will include an AI tool for generating code, reports Bloomberg. The AI tool will be similar to GitHub Copilot from Microsoft, which can generate code based on natural language requests and convert code from one programming language to another.

El AI tool de Xcode será capaz de predecir y finalizar bloques de código, permitiendo a los desarrolladores optimizar el proceso de creación de aplicaciones. Apple está probando actualmente la funcionalidad internamente y planea lanzarla a desarrolladores de software de terceros “tan pronto como este año”.

Apple también está probando el código generado por AI para probar aplicaciones, y ha pedido a algunos ingenieros que prueben estas características internamente.

Las capacidades de inteligencia artificial agregadas a Xcode se unirán a otras varias características de IA que Apple planea agregar a Siri y a otras aplicaciones integradas. Algunas de las nuevas características podrían incluir la opción de generar listas de reproducción en Apple Music y crear presentaciones de diapositivas en Keynote, con Apple también trabajando en capacidades de búsqueda mejoradas de Spotlight. La búsqueda podría abarcar características específicas en las aplicaciones y también podría proporcionar respuestas a preguntas complejas, siendo la característica construida utilizando grandes modelos de lenguaje.

Según Bloomberg, el jefe de software de Apple, Craig Federighi, ha solicitado a los empleados crear tantas nuevas características de IA como sea posible para iOS 18, iPadOS 18 y macOS 15. Apple planea introducir “un conjunto de nuevas características de IA”, y ‌iOS 18‌ será promocionado como una de las actualizaciones más grandes del iPhone desde su lanzamiento. Algunas de las características de IA llegarán a MacOS, pero Apple planea “tomar un enfoque gradual para el desarrollo de la IA” con algunas características que no llegarán “durante años”.

