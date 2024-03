Aperturas de patrocinios en Daring Fireball y The Talk Show, Edición temprana de 2024.

Sábado, 9 de marzo de 2024

Después de estar agotados durante meses, el próximo calendario de patrocinios en DF está inusualmente abierto en este momento, incluida la próxima semana.

Los patrocinios semanales han sido la principal fuente de ingresos para Daring Fireball desde que empecé a venderlos en 2007. Han tenido éxito, creo, porque hacen felices a todos. Generan buen dinero. Solo hay un patrocinador por semana y los patrocinadores siempre son relevantes para al menos una parte considerable de la audiencia de DF, por lo que tú, el lector, nunca estás molesto y con suerte a menudo te intrigan. Y, desde la perspectiva de los patrocinadores, funcionan. Lo que más me gusta de ellos es cuántos patrocinadores regresan para semanas posteriores después de ver los resultados.

Si tienes un producto o servicio que crees que sería de interés para la audiencia de DF, obsesionada con la alta calidad y el buen diseño, ponte en contacto. Y nuevamente, la próxima semana sigue estando disponible.

Además, patrocinar The Talk Show es una gran oportunidad para muchos de los mismos servicios y productos que patrocinan el sitio web. Y debido a que hay hasta tres patrocinadores por episodio, el precio es significativamente más bajo que el patrocinio semanal de todo el sitio. La publicidad en la industria de los podcasts está experimentando una sacudida, y mi programa realmente lo está sintiendo. Aquellos de ustedes que escuchan ATP saben que también lo están, y apuesto a que casi todos sus podcasts favoritos también lo están. Lo que he visto, en términos generales, es que los primeros años de los podcasts fueron independientes en todos los aspectos: podcasters independientes con patrocinadores independientes. Luego, cuando la popularidad de los podcasts explotó, las agencias de publicidad intervinieron, y la mayoría de los espacios en mi programa, y la mayoría de los espacios en los programas que escucho, se vendieron a marcas de startups de internet a través de agencias de publicidad. Las marcas y productos eran geniales, compañías como Warby Parker (gafas), Colchones Casper, almohadas Hullo, conoces el tipo, pero tratar con agencias de publicidad era (y sigue siendo) mucho más complicado que tratar directamente con empresas independientes más pequeñas (que es como vendo casi todos mis espacios de patrocinio semanal).

Así que si tienes una aplicación, producto, servicio o cualquier cosa que creas que encaja bien con Daring Fireball, te animo a considerar un patrocinio de The Talk Show. Los productos independientes pequeños han estado terriblemente subrepresentados entre los patrocinadores de The Talk Show en los últimos años, pero espero cambiar eso. Una vez más, la cantidad de patrocinadores que repiten es la mejor prueba que puedo ofrecer de que es un gran valor. (Esos grandes marcas que pasan por agencias de publicidad siguen sus resultados). Yo no vendo los patrocinios de podcast yo mismo, así que si estás interesado, ponte en contacto con Elaine Pow en Neat.fm. Hay varias aperturas en los próximos meses, y estamos encantados de ofrecer un descuento a los patrocinadores por primera vez para llenarlos.

Odio un poco escribir estas publicaciones de promoción de patrocinios, pero mi trabajo, desde un punto de vista contable, es el de vendedor de publicidad, no de escritor/podcaster. La verdad obvia es que debería estar promocionando públicamente estos patrocinios, tanto en el sitio como en el podcast, mucho más a menudo de lo que lo hago. (Me habrían despedido de este trabajo de ventas hace años si tuviera un jefe.)