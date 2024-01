Apple espera que AirTag 2 no esté disponible hasta 2025 debido a la acumulación de inventario de primera generación.

Si has estado esperando una segunda generación de AirTag, tendrás que seguir esperando. Según un nuevo informe de Bloomberg, Apple inicialmente consideró lanzar AirTag 2 en algún momento de 2024, pero en cambio ha decidido esperar hasta el próximo año.

En la última edición de su boletín Power On, Mark Gurman de Bloomberg explica que Apple no tiene “prisas” para lanzar AirPods 2. Gurman señala que Apple tiene poca competencia en la red Find My y que los AirTags actuales “todavía funcionan bastante bien y tienen la mayoría de las características que desearías.”

La gran preocupación para Apple es que “claramente produjo en exceso” AirTag, según el informe de hoy. “Los almacenes traseros de las tiendas minoristas de Apple y los almacenes de dispositivos de Apple siguen llenos hasta el tope con AirTags”, dice la historia.

En cuanto a qué esperar de AirTag 2, Bloomberg dice que debemos buscar “un chip inalámbrico mejorado para que esté alineado con las piezas más nuevas dentro de los últimos iPhones y Apple Watches”.

Esto es una referencia al chip de Ultra-Wideband de segunda generación, que está presente en el iPhone 15, Apple Watch Series 9 y Apple Watch Ultra 2. Este chip puede comunicarse con otros dispositivos que tienen el mismo chip a un alcance extendido, en comparación con el chip U1 que se encuentra en iPhones de generaciones anteriores y AirTags.

Un timeline similar para AirTag 2 también ha sido reportado por el analista de Apple Ming-Chi Kuo. Así que si necesitas un AirTag hoy, no tiene sentido esperar a la segunda generación.

