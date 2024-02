Apple amplía acuerdo de licencia de módem con Qualcomm hasta marzo de 2027.

Apple ha extendido su acuerdo de licencia de chip de módem con Qualcomm hasta marzo de 2027, dijo Qualcomm hoy durante su primera llamada de ganancias de 2024. El acuerdo existente de Apple ahora se ha extendido por dos años, por lo que podemos esperar ver módems de Qualcomm en las próximas generaciones de iPhone.

Apple ha estado trabajando en el desarrollo de su propio chip de módem 5G durante los últimos años. La tecnología le evitaría depender de Qualcomm para los chips 5G, pero el progreso de Apple ha experimentado varios retrasos.

En noviembre de 2023, Mark Gurman de Bloomberg dijo que el trabajo de Apple en un chip de módem se había pospuesto hasta finales de 2025 o 2026, y es posible que pueda ver más retrasos. Apple inicialmente tenía como objetivo tener un chip de módem diseñado por Apple listo para su lanzamiento en 2024, pero no alcanzó ese objetivo. La empresa luego quería presentar el chip de módem en un iPhone SE que se lanzaría en la primavera de 2025, pero tampoco podrá alcanzar ese objetivo.

En un desarrollo también no sorprendente, en la llamada @Qualcomm, se mencionó:

“Apple ejerció su opción unilateral de extender su acuerdo de licencia de patente global por dos años adicionales, llevando el acuerdo existente hasta marzo de 2027”

— Ben Bajarin (@BenBajarin) Enero 31, 2024

Gurman dijo en ese momento que Apple estaba “años de distancia” de crear un chip que pueda funcionar igual o mejor que los chips de Qualcomm.

Según informes, Apple ha tenido problemas con el código de Intel que ha estado utilizando desde su adquisición del negocio de chips de módem de Intel. Apple ha tenido que reescribir código, y agregar nuevas funciones ha provocado la rotura de funciones existentes. Apple también tiene que evitar infringir las patentes de Qualcomm durante el desarrollo de su módem.

Se rumorea que los próximos modelos iPhone 16 Pro que se lanzarán en 2024 estarán utilizando el módem Snapdragon X75 de Qualcomm con una mejor aggregacion de carrier y un transceptor más eficiente…

