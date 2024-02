Job Sikhala, el hombre decidido a luchar contra el ‘cocodrilo’ de Zimbabwe.

Un coro de “Wiwa, Wiwa, Wiwa”, en referencia a Ken Saro-Wiwa, el escritor y ambientalista ejecutado por el régimen militar de Nigeria en 1995, resonó en una sala de tribunal de Zimbabue esta semana.

Es el apodo del político de la oposición Job Sikhala, quien fue condenado a una sentencia suspendida de dos años después de 595 días récord en detención previa al juicio.

El ex diputado y abogado de 52 años eligió el apodo “Wiwa” mientras estaba en la universidad, y ha definido su carrera política.

“Admiraba la valentía de Ken Saro-Wiwa”, dijo el diputado de la oposición Daniel Molokele a la BBC. Y describió a su amigo cercano como “ruidoso, enérgico, seguro, confiado y alguien que siempre desafió a la autoridad”.

El Sr. Sikhala, quien dice que es impulsado por su deseo de acabar con la injusticia y la tiranía en Zimbabue, se unió al Movimiento por el Cambio Democrático (MDC) en 1999.

El MDC fue el primer partido en desafiar seriamente al partido gobernante Zanu-PF de Robert Mugabe, el líder que gobernó el país desde la independencia en 1980 hasta que fue derrocado por su vicepresidente Emmerson Mnangagwa, apodado “el cocodrilo” por su astucia política, con el respaldo del ejército en 2017.

Ahora presidente, el Sr. Mnangagwa fue uno de los que en el partido gobernante perdió su escaño cuando el MDC compitió por primera vez en las elecciones.

El Sr. Sikhala estima que durante sus 25 años en la oposición ha sido arrestado más de 60 veces, y su sentencia del martes fue su única condena.

El político ardiente fue arrestado por última vez en junio de 2022 por supuestamente incitar a la violencia pública. Su larga detención antes del juicio significó que se le negó la oportunidad de participar en las elecciones del año pasado.

Para más de 25 años, Job Sikhala ha criticado los gobiernos del país

Después del fallo del martes en el Tribunal de Magistrados de Harare, se le dijo que pasaría una noche más en la cárcel antes de su liberación de la Prisión de Máxima Seguridad de Chikurubi, un mensaje que rápidamente circuló en las redes sociales.

En lugar de eso, las autoridades penitenciarias le ordenaron que empacara sus cosas y se fuera inmediatamente esa misma noche.

“Me escoltaron a las puertas y me dejaron en un terraplén”, le dijo el Sr. Sikhala a la BBC.

Tuvo que llamar a sus abogados para que lo recogieran. Cree que las autoridades no querían que se repitieran las escenas de júbilo en la corte fuera de las puertas de la prisión el miércoles por la mañana.

Los enfrentamientos del Sr. Sikhala con la autoridad anteceden al MDC, según Molokele, quien fue compañero líder estudiantil en la Universidad de Zimbabue en la década de 1990.

No le temía a criticar cómo el gobierno de Mugabe estaba dirigiendo el país y sus esfuerzos por controlar la universidad.

“Se ganó el aprecio de otros estudiantes y ocupó varios cargos en el Consejo Representativo de Estudiantes desde su primer año hasta su graduación”, dice Molokele.

Un estudiante que habló con la BBC bajo condición de anonimato recuerda un incidente en el que la seguridad de la universidad le quitó un megáfono al Sr. Sikhala: “Eso no lo detuvo. Les dijo a los estudiantes que lo escucharían sin un megáfono.”

Los estudiantes más jóvenes tendían a mirarlo con respeto, ya que había trabajado como maestro de escuela secundaria antes de inscribirse en la universidad para estudiar historia económica, dice Molokele.

Ese no fue el final de sus estudios. Años más tarde, como diputado de la oposición, regresó a la universidad y se graduó como abogado.

“La persecución que sufrí a manos de las autoridades me empujó a estudiar derecho; quería entender por qué me arrestaban porque los arrestos parecían tan espurios y arbitrarios”, dijo a la BBC.

La transición del Sr. Sikhala de la universidad a la política nacional fue sin problemas.

Job Sikhala pasó 18 meses en detención previa al juicio, lo que lo convirtió en causa célebre

Un mes después de graduarse en agosto de 1999, se formó el MDC, y usó sus habilidades oratorias para ganar un escaño en el parlamento al año siguiente.

La violencia que precedió a la votación marcó el tono para las elecciones posteriores en Zimbabue, donde miembros del MDC fueron objeto de acoso, arrestos y golpizas.

Estar en el parlamento no mermó el apetito de Mr. Sikhala por mostrar su desdén al establecimiento.

Según la etiqueta parlamentaria, los miembros deben inclinarse al pasar junto a la silla del presidente o al entrar o salir de la cámara.

Mic. Sikhala se negó a honrar al Sr. Mnangagwa, quien fue nombrado presidente después de su humillante derrota en 2000.

“Nunca [mostraré] cortesías a ese dictador”, me dijo, y explicó que responsabiliza al Sr. Mnangagwa de las masacres después de la independencia conocidas como Gukurahundi.

El Sr. Mnangagwa, quien fue ministro de seguridad nacional en ese momento a principios de la década de 1980, ha negado haber tenido algún papel en los asesinatos de los ndebele étnicos en el sur de Matabelelandia.

Poco antes de que el Sr. Mnangagwa asumiera la presidencia en 2017, el Sr. Sikhala le escribió una larga carta abierta diciendo: “No importa cuánto trates de minimizar o trivializar tu papel en la masacre de civiles inocentes en Matabelelandia durante Gukurahundi, sabemos con certeza que uno de nuestros propios miembros de la familia, mi tía, murió debido a tu participación activa y mando directo en el subsuelo”.

Luego culpó al Sr. Mnangagwa de una serie de abusos desde los días de la guerra de liberación. La carta concluyó con una advertencia: “Los zimbabuenses están esperando el día en que se vengarán de ti en las urnas.”

Emmerson Mnangagwa, conocido como “el cocodrilo”, ganó un segundo mandato presidencial el año pasado

En su carrera, el Sr. Sikhala ha cambiado de partidos de oposición, incluso fundando el suyo en 2010, aunque no tuvo éxito.

Fue elegido vicepresidente de la facción principal del MDC antes de que se transformara en la Coalición de Ciudadanos por el Cambio (CCC) en 2022, cargo que ocupaba en el momento de su arresto.

EI Sr. Sikhala cree que las autoridades lo mantuvieron encarcelado para evitar que se postulara para el parlamento el pasado agosto.

Pero Ziyambi Ziyambi, el ministro de Justicia, lo niega: “Nuestros tribunales son independientes y hacen su trabajo sin interferencias”.

Desde la prisión, el Sr. Sikhala escribió cartas largas y abiertas hablando de su prolongada detención y las condiciones inhumanas en la prisión donde estaba encadenado.

Cada vez que lo llevaban a la corte, lo esposaban y le ponían grilletes y/o cadenas en los tobillos.

esto está en marcado contraste con algunos miembros de alto rango del partido gobernante acusados de corrupción que entran en la corte sin restricciones.

Cuando el Sr. Sikhala fue ingresado en el hospital por unos días durante su detención, lo mantuvieron bajo custodia con grilletes en los tobillos.

En lugar de silenciar al crítico más vocal del presidente, esto lo ha convertido en una causa célebre, con Estados Unidos, otros gobiernos y Amnistía Internacional pidiendo su liberación.

El Sr. Sikhala siempre ha tratado de seguir siendo un “hombre del pueblo”, negándose a mudarse de su hogar familiar en el barrio de clase trabajadora de Chitungwiza a los suburbios más ricos de la capital, Harare, donde la mayoría de los políticos residen lejos de sus distritos electorales.

“Siempre viviré entre la gente a la que represento; no me mudaré a los llamados suburbios elegantes”, le dijo a la BBC.

Después de regresar a Chitungwiza el miércoles, donde multitudes vinieron a darle la bienvenida a casa, dijo que su encarcelamiento no había disminuido su deseo de luchar contra la injusticia.

Sus continuos problemas legales: cargos de conducta desordenada, incitación a la violencia y publicación de mentiras que aún están ante los tribunales, no lo detendrán, agregó.

“Intensificaré la lucha, y no me importa si me arrestan de nuevo.”

Ish Mafundikwa es un periodista independiente radicado en Zimbabue.