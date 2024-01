Analista de defensa ucraniano espera que los rusos lancen un tercer gran ataque a Avdiivka en semanas.

En una entrevista con Radio NV, el experto militar y oficial de reserva de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Andriy Kramarov, ha discutido si las tropas rusas lograron llegar a las afueras de Avdiivka, según lo informado por BBC News Ucrania el 26 de enero.

Andriy Kramarov

experto militar, oficial de reserva de las Fuerzas Armadas de Ucrania

“Los rusos intentaron ingresar por túneles subterráneos,” dijo él.

“Hay un video desde las afueras de la ciudad donde las Fuerzas Armadas Ucranianas están usando vehículos blindados. Alguno del personal ocupante ingresó al área posterior, pero luego fueron expulsados.

Lea también: Ucrania mantiene la línea en Avdiivka mientras los asaltos rusos se estancan con un gran número de muertos – mayor de reserva

Continúan los intensos combates alrededor de Avdiivka, y se espera que los ataques escalen. Rusia ha seguido enviando tropas a la ofensiva y parece estar preparándose para otro ataque a gran escala.

“Han comprendido que no tienen perspectivas de rodear la ciudad por el sur y el norte, así que intentarán ingresar y ocuparla desde la parte sureste de la ciudad, siguiendo el ejemplo de Bakhmut,” señaló Kramarov.

“Su intención es ingresar a la ciudad y participar en combates urbanos.”

Lea también: Avances rusos en Avdiivka estancados – inteligencia del Reino Unido

Sin embargo, la situación no necesariamente favorece a los rusos. Según Kramarkov, “el único lugar donde los rusos pueden ingresar es la zona industrial sureste de Avdiivka, lo que es una posición incómoda”.

Peor aún, para lograr esto tendrán que asaltar cuesta arriba y entrar a la ciudad.

“Estos son asaltos muy difíciles, pero esta probablemente es la estrategia que seguirán los rusos en su próximo gran asalto,” dijo Kramarov.

Señaló que, si tal ataque va a ocurrir, probablemente sucederá en las próximas semanas. Sin embargo, los defensores ucranianos están preparados.

“Este será el tercer gran intento de asaltar Avdiivka,” señaló.

“Por lo que entiendo, el comando militar [ruso] tiene una tarea política: ‘liberar’ Avdiivka antes de las elecciones.”

¡Traemos la voz de Ucrania al mundo. Apóyanos con una donación única, o conviértete en un Patrón!

Lea el artículo original en The New Voice of Ukraine