Mykhailo Podoliak, asesor del jefe de la Oficina del Presidente de Ucrania, cree que Ucrania puede negociar con Rusia si esta última sufre una derrota táctica en el campo de batalla, renuncia voluntariamente a las armas nucleares y experimenta disturbios internos.

Fuente: Podoliak durante el noticiero conjunto nacional 24/7

Detalles: Respondiendo a la pregunta sobre posibles condiciones previas para negociaciones, Podoliak enfatizó que Rusia solo está lista para negociar en posiciones de ultimátum y busca la destrucción absoluta de Ucrania. El funcionario cree que a menos que Rusia haya sufrido derrotas tácticas significativas en el campo de batalla, utilizará cualquier tregua para prepararse para la siguiente etapa de la guerra.

Cita: “Si las negociaciones comienzan en un momento en que Rusia ha sufrido ciertas derrotas tácticas, tienen lugar los procesos mencionados por el Sr. Danilov [Oleksii Danilov, Secretario del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional de Ucrania – ed.], y vemos tensiones sociales, disturbios internos, entonces sí, por supuesto, las negociaciones son posibles. Y al mismo tiempo, decir que las conversaciones son posibles y que Rusia debería renunciar voluntariamente a las armas nucleares. Esto es igualmente posible solo cuando Rusia sufre una derrota global…

¿Qué es una derrota global? La Federación Rusa ya no podrá dominar no solo Europa, sino el proceso político internacional en general; no tendrá los recursos para hacerlo y no podrá usar su derecho a veto, por ejemplo, en el Consejo de Seguridad de la ONU, y no tendrá el apoyo de una serie de otros estados totalitarios, ya que se verá como un país que ha perdido la guerra. Entonces son posibles condiciones sobre armas nucleares, sobre el número de portadores de armas nucleares, incluidos misiles de un alcance específico, sobre zonas de amortiguamiento transfronterizas, etc.

Pero esto solo será posible si ocurren tres procesos: el primero es la derrota táctica de Rusia en Ucrania; el segundo es la operación efectiva de sanciones, cuando las empresas europeas finalmente abandonen los mercados rusos; y el tercer componente es cuando, basándonos en todo esto, comiencen los procesos que vimos en el verano de 2023 cuando Prigozhin [Yevgeny Prigozhin, jefe fallecido de la Compañía Militar Privada Wagner – ed.] marchó sobre Moscú a través de Rostov y Vorónezh, comenzarán en Rusia, y después de eso veremos un conflicto social interno significativo en Rusia.”

