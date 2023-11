Alaska Airlines adopta la función de Pago Táctil en el iPhone para compras a bordo.

La función Tap to Pay on iPhone de Apple, que básicamente convierte cualquier iPhone en un terminal de pago sin contacto, llegará a los vuelos de Alaska Airlines. Según la aerolínea, los asistentes de vuelo utilizarán Tap to Pay on iPhone para aceptar pagos sin contacto por compras en vuelo.

En un comunicado de prensa, Alaska Airlines dice que los viajeros podrán pagar con Apple Pay, Google Pay, tarjetas sin contacto u cualquier otro método de pago sin contacto. La iniciativa es una expansión del uso existente de iPhones por parte de la aerolínea para cosas como verificar asignaciones de asientos y comunicación.

Tap to Pay on iPhone fue anunciado por primera vez por Apple en febrero de 2022 como una forma de convertir iPhones en terminales de pago sin contacto. Desde entonces, la función se ha expandido gradualmente a países adicionales de todo el mundo. Plataformas de pago múltiples, como Square y Stripe, también han integrado la función en sus sistemas.

En este caso, Alaska Airlines se está asociando con Stripe para su implementación de Tap to Pay on iPhone. La compañía dice que es “la primera aerolínea en ofrecer Tap to Pay on iPhone”.

Próximamente en su próximo vuelo, podrá pagar su bebida alcohólica o paquete de bocadillos con un simple toque desde su iPhone o Apple Watch para pagar con Apple Pay, otra billetera digital, o tarjeta de crédito o débito sin contacto. ¡Ya no más deslizar!

Gracias a la nueva tecnología de Apple y nuestra asociación con Stripe, una plataforma de infraestructura financiera para empresas, ahora podemos utilizar esos iPhones para aceptar su método de pago sin contacto favorito.

Charu Jain, vicepresidente sénior de innovación y comercialización de Alaska Airlines, destacó la noticia en un comunicado de prensa:

“Estamos constantemente innovando para brindar a nuestros huéspedes la experiencia más fluida y atenta posible. Estamos orgullosos de asociarnos con Stripe para ser la primera aerolínea en llevar la tecnología Tap to Pay on iPhone de Apple a los vuelos”.

Tap to Pay on iPhone ya está disponible en algunos vuelos de Alaska Airlines. La compañía dice que se implementará en toda su flota en los próximos “pocos meses”. Puede utilizarlo para cosas como comidas, bocadillos y bebidas en vuelo.

