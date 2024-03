Ahorra hasta $500 en el MacBook Pro de 13 pulgadas de Apple y $100 en el MacBook Air de 13 pulgadas de M2

Estamos siguiendo un par de ofertas de MacBook Air y MacBook Pro hoy en B&H Photo y Best Buy, respectivamente. Encontrarás el MacBook Air M2 de 13 pulgadas con $100 de descuento en B&H Photo y el MacBook Pro M2 de 13 pulgadas con hasta $500 de descuento (con membresía) en Best Buy.

Nota: MacRumors es un socio afiliado de algunos de estos vendedores. Cuando haces clic en un enlace y realizas una compra, podemos recibir un pequeño pago, lo que nos ayuda a mantener el sitio en funcionamiento.

Comenzando con las ofertas de Best Buy, puedes obtener el MacBook Pro M2 de 13 pulgadas con 256GB por $899.00 con una membresía My Best Buy Plus/Total, rebajado desde $1,299.00. El modelo de 512GB está a $999.00 con este descuento adicional, rebajado desde $1,499.00.

Nota: Solo los miembros My Best Buy Plus/Total pueden ver estos precios finales de oferta.

Ambos representan precios más bajos de todos los tiempos en el MacBook Pro de 2022, que cuenta con la Touch Bar. Incluso sin los descuentos exclusivos de My Best Buy Plus/Total, siguen siendo ofertas sólidas aunque no sean precios mínimos históricos.

En segundo lugar, B&H Photo tiene el MacBook Air M2 de 13 pulgadas con 256GB por $899.00, rebajado desde $999.00. Apple redujo el precio de este modelo a $999.00 esta semana con la introducción de los nuevos MacBook Air con M3, y esta es la primera rebaja notable en ese precio que hemos rastreado.

Nuestra recopilación completa de ofertas tiene más información sobre las últimas ventas y descuentos relacionados con Apple.

