Adoración al antihéroe – The New York Times

Las entregas de premios Emmy tendrán lugar el lunes, después de posponerse cuatro meses debido a las disputas laborales en Hollywood. Estoy sintonizando para ver a los actores y creadores de “The White Lotus” y “Succession” caminar por la alfombra roja en trajes elegantes, después de lo cual, con suerte, harán algunos discursos ingeniosos o inspiradores cuando ganen sus premios. Se trata de dos programas que amé obsesivamente mientras estaban en el aire, y que lamenté ridículamente cuando terminaron. La búqueda del British Museum para un nuevo líder, cuatro meses después de que el último director dimitiera tras revelaciones de que un curador había saqueado artículos de sus almacenes. Franz Welser-Möst, el director con más tiempo de servicio de la Orquesta de Cleveland, está empezando a terminar su carrera. El director del museo anunció la noticia en octubre. El Museo Field en Chicago cubrió varias vitrinas que exhiben artículos culturales de los nativos americanos, ya que una ley federal que requiere que los museos obtengan el consentimiento de las tribus para exhibir sus artefactos entró en vigor. Sinead O’Connor murió por causas naturales, según la oficina de un médico forense de Londres. La cantante murió en julio a los 56 años. Los desarrolladores de videojuegos están vendiendo cada vez más juegos incompletos, una práctica conocida como lanzamiento de “acceso temprano”, que les ayuda a financiar su trabajo e identificar errores. Hasta las 15:30 hora local del miércoles, unas 22 horas después del primer ataque, ni los hutíes ni grupos armados de Emiratos Árabes Unidos o Arabia Saudí habían comentado el ataque. El Museo del Barrio renombró el teatro Teatro El Museo, en honor de Lin-Manuel Miranda. Álvaro Enrigue ha estado obsesionado durante mucho tiempo con el primer encuentro entre los aztecas y los conquistadores españoles. Su nueva novela, “You Dreamed of Empires”, da vida al momento. Amalija Knavs, la madre de Melania Trump, murió esta semana a los 78 años. Fue una influencia formativa en el sentido del glamour de la primera dama. Lois Kirschenbaum era conocida como una presencia constante en los asientos baratos en la Ópera Metropolitana de Nueva York. Por lo tanto, los grupos de arte de Nueva York se sorprendieron al saber que les había dejado $1.7 millones en su testamento. Se anunciaron las nominaciones para los premios de la Asociación de Directores de América, con Christopher Nolan, Greta Gerwig y Yorgos Lanthimos compitiendo por el premio principal. Los Angeles Lakers perdieron un partido reñido contra los Celtics en el TD Garden de Boston. Russell Westbrook sigue luchando por encontrar su lugar en el equipo. La última noticia El buque de guerra estadounidense lanzó un misil el viernes. U.S. Central Command, via Reuters Los Estados Unidos llevaron a cabo ataques a la milicia hutí en Yemen por segundo día, continúando el esfuerzo por degradar la capacidad del grupo para atacar barcos en el Mar Rojo. Desde los ataques del 7 de octubre, el presidente Biden se ha esforzado por evitar una guerra más amplia en Oriente Medio. Ahora, la pregunta parece ser: ¿qué tan amplia será? Científicos de la F.D.A. recomendaron retirar la marihuana de la categoría de drogas más restrictiva del país. Rusia ha recuperado la ventaja en el este de Ucrania. Sus tropas están atacando, mientras el suministro y la moral de Ucrania disminuyen. Millones de ciudadanos de Taiwán se alinearon en los colegios electorales hoy para una elección presidencial que podría definir la tensa relación de la isla con China. Una nevada intensa cayó en el norte de los EE. UU., interrumpiendo las escuelas y haciendo peligroso el viaje. Una masa de aire ártico frígido descenderá sobre el país este fin de semana; vea qué tan frío estará en su área Microsoft superó a Apple como la empresa pública más valiosa del mundo, impulsada por el éxito de su negocio de inteligencia artificial. CALENDARIO DE CULTURA 📺 “Sort Of” (jueves): Incluso las comedias más agradables tienen que terminar en algún momento, pero tres temporadas parece demasiado poca para esta serie apagada y finamente observada, que se emitió en la CBC y ahora se transmite en Max. Suave, sardónica y llena del sabor agridulce de la experiencia vivida, la serie ambientada en Toronto está protagonizada por Bilal Baig como Sabi, un niñero queer, no binario, indopakistaní-canadiense. Esta temporada encuentra a Sabi lidiando con la angustia y las luchas de salud mental a medida que se adentra (en unos zapatos muy lindos) más plenamente en sí mismo. 📚 “More: A Memoir of an Open Marriage” por Molly Roden Winter (martes): La trama del matrimonio ha adquirido algunas complicaciones adicionales en los últimos años. Esta nueva memoria sobre los experimentos del autor con la poliamor explora estos giros. He de confesar que me interesa especialmente no solo por una profunda curiosidad sobre las relaciones íntimas de otras personas, sino también porque gran parte de su acción tiene lugar en Park Slope, Brooklyn, mi propio barrio. Este libro debería hacer que observar a las personas en las reuniones de la Asociación de Padres y Maestros sea mucho más interesante. RECETA DE LA SEMANA: Judías Blancas Con Cebolla Crujiente y Tomates Algunos fines de semana están hechos para elaborados proyectos de cocina. Pero luego están los otros sábados más mortecinos en los que necesitas una cena tan fácil que prácticamente se cocina sola, preferiblemente con ingredientes básicos que no requieran un viaje a la tienda. Listo en 30 minutos, mi receta de judías blancas al romero con cebolla crujiente y tomate es una mezcla sabrosa de judías cannellini enlatadas, cebollas doradas y romero fresco o seco, cocidos en aceite de oliva hasta que las judías se vuelven cremosas y ricas. Sírvalo con rodajas de pan de campo tostado rociadas con más aceite de oliva para conseguir una comida para hacer que no hay que hacer mucho.PLAYOFFS DE LA NFL Miami Dolphins vs. Kansas City Chiefs: En ocasiones, esta temporada parecía que nada podía detener el ataque de los Dolphins. Pero ¿y si tienen demasiado frío para moverse? La Madre Naturaleza es la jugadora más importante esta noche, ya que se espera que la temperatura en Kansas City esté por debajo de los cero grados Fahrenheit en el inicio, convirtiéndolo en uno de los juegos más fríos en la historia de la NFL. (Con el viento, podría sentirse entre -20 y -30 grados). Eso podría ser malas noticias para Miami, que ha perdido las últimas 10 veces que ha jugado en un partido por debajo de los 40 grados, según SB Nation. 8 p.m. Este en Peacock.