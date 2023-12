40% de descuento en las compras en línea seguras con inicio de sesión de un solo clic de 1Password ahora para las vacaciones.

1Password está ofreciendo a las personas la oportunidad de asegurar una suscripción anual a su maravilloso sistema de gestión de contraseñas y seguridad en línea con un 40% de descuento. 1Password es una herramienta indispensable para administrar la multitud de contraseñas y credenciales de inicio de sesión que acumulamos cada año, dejándolos a solo un clic de distancia. Eso sin mencionar su capacidad para almacenar de forma segura información personal para su custodia y proporcionar funciones de seguridad de clase mundial, así como una experiencia de compra en línea segura para proteger los datos de su tarjeta de crédito. Y todo esto ahora está disponible a una tarifa con un gran descuento para las vacaciones. Consulta los detalles a continuación.

Realmente no estoy seguro de cómo casi cualquier persona puede funcionar en línea sin un administrador de contraseñas, y 1Password es uno de los mejores que encontrarás en cualquier lugar. Almacenará de forma segura toda la información de inicio de sesión para todo en un solo lugar y le permitirá iniciar sesión de manera segura con un solo clic para que nunca tenga que preocuparse por recordar las contraseñas nunca más.

Más que un simple administrador de contraseñas

Incluso generará contraseñas seguras para usted y se asegurará de que no esté reutilizando las mismas credenciales en múltiples sitios. Y solo para personas que quizás no sean expertas aquí, usar los mismos inicios de sesión en diferentes sitios no es una buena idea. Facilita mucho más que las personas con intenciones maliciosas le roben sus datos y comprometan múltiples cuentas; 1Password le proporciona un sistema simple para verificar todo esto por usted, generar contraseñas seguras y asegurar sus inicios de sesión en todas partes. Incluso si alguien obtiene su contraseña de alguna manera, la autenticación de dos pasos de 1Password garantizará que no puedan acceder a la cuenta.

Si eres como yo, cada vez que ingresas tus datos de tarjeta de crédito en un sitio nuevo (o uno que ya usas en algunos casos), al menos por un segundo, considerarás el riesgo involucrado. Nunca sabes realmente si estos datos permanecerán seguros, pero 1Password también puede ayudar con eso. Usando una configuración de seguridad similar a la que usa con sus datos de inicio de sesión, los usuarios pueden ingresar información de la tarjeta de crédito y pagar con un solo clic durante las compras navideñas para que no sienta la necesidad de almacenar estos datos en sitios minoristas aleatorios y similares. Incluso puede verificar las URL para asegurarse de que está comprando de manera segura.

Es la temporada de viajes seguros

Gran parte de esto también se aplica a su información de viaje. 1Password puede almacenar de forma segura una copia de su pasaporte, datos de seguro de viaje, información de contacto de emergencia y más. Deje todos los datos que pueda necesitar en una emergencia en el sistema, active el Modo de viaje para asegurar todo mientras cruza las fronteras en esta temporada navideña (o en cualquier momento del año) y luego desactive el Modo de viaje cuando llegue para tener todo a solo un clic de distancia en caso de que lo necesite cuando más cuenta.

Paz mental con un 40% de descuento

Puede acceder a todas estas funciones de seguridad y comodidad con un 40% de descuento. Como parte de su promoción navideña, 1Password ahora ofrece a los lectores de 9to5Mac un 40% de descuento en la suscripción anual a una cuenta individual de 1Password.

