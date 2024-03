24 tramas para conocer en la temporada de la MLB de 2024: estado de superequipo de los Dodgers, aspirantes a jonrones en los Yankees y más

La temporada regular de la Major League Baseball comenzó oficialmente la semana pasada, cuando Los Angeles Dodgers y San Diego Padres jugaron una serie de dos juegos en Seúl, Corea del Sur. Se puede perdonar a cualquiera que ignore esos juegos a favor de declarar el 28 de marzo como el verdadero Día de Apertura. Hay un cierto sentido lógico en ese pensamiento, después de todo, porque marcará la primera vez que toda la liga esté en acción en un día determinado este año.

Independientemente de en qué lado estés de ese argumento, regocijémonos en dos hechos innegables: los juegos cuentan de nuevo y se jugarán casi todos los días desde ahora hasta octubre. Pero, antes de que MLB pueda zarpar y embarcarse en otro viaje de seis meses, aquí en CBS Sports pensamos que sería útil tocar las principales historias que enfrenta la temporada 2024.

Con eso en mente, a continuación hemos planteado (y explicado) 22 preguntas que darán forma al próximo año. Desplázate lentamente con nosotros mientras analizamos la temporada 2024 de la MLB.

1. ¿Qué sucederá con la investigación Ohtani-Mizuhara?

Enfrentémoslo. La historia más grande de MLB se ha convertido, y seguirá siendo hasta su conclusión, la investigación de la liga sobre Shohei Ohtani y su antiguo intérprete Ippei Mizuhara. Eso seguirá siendo el caso siempre que el mejor jugador del juego esté vinculado, incluso como no participante, a un escándalo de juego.

Para aquellos que no están al tanto, la versión corta es la siguiente: Se alega que Mizuhara colocó apuestas ilegales en deportes no relacionados con el béisbol con un corredor de apuestas acusado. Por referencia, al personal de MLB se le permite apostar en deportes no relacionados con el béisbol siempre que las apuestas deportivas sean legales en esa jurisdicción; las apuestas deportivas no son legales en California.

Reportadamente, Mizuhara acumuló una deuda de juego de varios millones de dólares en el camino, y ha afirmado que Ohtani se la pagó. Sin embargo, Mizuhara ha cambiado su historia desde que ofreció esa explicación inicialmente, lo que complica las cosas en cuanto a lo que Ohtani sabía, cuándo lo supo y si aceptó enviarle dinero a un corredor de apuestas ilegal acusado. (Dicho corredor de apuestas ha negado haberse reunido o hablado con Ohtani en algún momento.)

Aunque Ohtani ha negado cualquier participación con el aspecto de las apuestas, hay muchas preguntas que deben ser respondidas por una investigación exhaustiva dada la historia turbia del béisbol con el juego.

2. ¿Pueden los Dodgers cumplir con las expectativas?

Ningún equipo fue más activo durante la temporada baja que los Dodgers. La paciencia de Andrew Friedman le permitió conseguir a su gran objetivo, la superestrella de dos vías Shohei Ohtani, junto con los lanzadores Yoshinobu Yamamoto, Tyler Glasnow y James Paxton, y el bateador Teoscar Hernández. Ni siquiera tenemos en cuenta el hecho de que los Dodgers volvieron a firmar a Jason Heyward o se reunieron con el jugador de utilidad Enrique Hernández.

En pocas palabras, estos Dodgers están cargados, al punto que luchamos para encontrar cómo podrían no clasificar a los playoffs. Entonces, ¿pueden cumplir con la promesa del invierno? ¿Y qué implica exactamente eso? Abordaremos la segunda parte primero.

En nuestra estimación, los Dodgers tendrían que ganar la Serie Mundial para evitar ser acusados de no cumplir con las expectativas. Recuerde, este no es un equipo normal con metas genéricas y modestas para cualquier temporada. Los Dodgers han sido una franquicia altamente exitosa durante más de una década. Han llegado a los playoffs todos los años desde 2013; han ganado la División Oeste de la Liga Nacional en todas menos una de esas temporadas; y han ganado 100 o más juegos en cinco de sus últimas seis temporadas completas. Agregar tanto talento al roster en poco tiempo nos lleva a elevar las expectativas.

¿Pueden los Dodgers lograrlo? Ciertamente, siempre que su rotación pueda mantenerse razonablemente saludable y productiva. No hay garantías para ningún equipo en ese sentido, es por eso que jugamos los juegos, pero en teoría, los Dodgers son los favoritos para celebrar un desfile de campeones en otoño. Veremos si cumplen con la promesa.

3. ¿Pueden Judge y Sotos ambos conectar 50 jonrones?

En toda la historia de la MLB, solo una pareja de compañeros de equipo ha logrado temporadas de 50 jonrones en el mismo año. Si no estaba claro, ese dúo fue Roger Maris y Mickey Mantle en 1961. Maris jonroneó 61 veces (hasta hace poco el récord en la Liga Americana) y Mantle conectó 54 para los eventuales campeones de la Serie Mundial Yankees. Más de 60 años después, ¿podrían Aaron Judge y Juan Soto coquetear con la historia?

Los Yankees, por supuesto, obtuvieron a Soto de los Padres en diciembre como parte de un acuerdo más grande que también les consiguió al jardinero reservista Trent Grisham.