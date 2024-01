2024 pondrá a prueba la resistencia de Ucrania – jefe de la CIA

El Director de la CIA William Burns cree que el 2024 será una prueba de resistencia para Kiev, ya que el dictador ruso Vladimir Putin no ha abandonado sus planes de subyugar a Ucrania, escribió Burns en un artículo para Foreign Affairs el 30 de enero.

En el artículo, dijo que Putin sigue obsesionado con establecer control sobre Ucrania. Sin este control, el dictador “cree que es imposible que Rusia sea una gran potencia o para él ser un gran líder ruso”.

El jefe de la CIA señala que al menos 315,000 soldados rusos han muerto o resultado heridos en la guerra en Ucrania, y que Rusia ha perdido dos tercios de sus tanques de batalla.

Además, el “programa de modernización militar de décadas” de Putin en Rusia ha fracasado.

“Todo esto es el resultado directo del valor y habilidad de los soldados ucranianos, respaldados por el apoyo occidental”, dijo Burns.

También mencionó los problemas en la economía rusa, que sigue experimentando “retrasos a largo plazo”, mientras Moscú se convierte gradualmente en un vasallo económico de Beijing.

Burns agregó que también será difícil para Ucrania continuar la lucha y urgió un apoyo continuo de Occidente.

“Este año probablemente será difícil en el campo de batalla en Ucrania, una prueba de resistencia cuyas consecuencias irán mucho más allá de la lucha heroica del país por mantener su libertad e independencia”, concluyó.

Lea el artículo original en The New Voice of Ukraine