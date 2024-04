2 Acciones Farmacéuticas Eternas para Comprar Hoy y Mantener para Siempre

Como periodista con experiencia, invertir en compañías con la intención de mantenerlas a lo largo de toda la carrera como inversionista es algo satisfactorio, algo que leyendas de la inversión como Warren Buffett probablemente conocen mejor que nadie. Al comprometerte a ser paciente a lo largo del tiempo mientras el dinero fluye, también estás demostrando que tomas en serio el uso de estrategias de inversión astutas que son necesarias para mejorar tu vida financiera de manera duradera.

Pero dejando de lado la psicología, hay un puñado de oportunidades atractivas para inversiones a largo plazo en el sector farmacéutico en este momento. Echemos un vistazo a un par de acciones de grandes compañías farmacéuticas que son ideales para comprar y mantener en tu cartera para siempre.

1. Vertex Pharmaceuticals

La estrategia principal de Vertex Pharmaceuticals (NASDAQ: VRTX) es desarrollar medicamentos para tratar o curar enfermedades raras con causas conocidas, y tiene un historial de éxito que la convierte en una inversión a largo plazo valiosa.

Tiene siete medicamentos aprobados, seis de los cuales tratan la fibrosis quística (CF), un trastorno hereditario raro de los pulmones, y uno que trata tanto la anemia de células falciformes (SCD) como la beta talasemia, un par de enfermedades raras que afectan la sangre. Al mover estos productos, Vertex aumentó su ingreso neto de los últimos 12 meses en un 63% en los últimos cinco años, superando los $3.6 mil millones en el proceso. Pero lo inteligente es que no necesitó investigar y desarrollar desde cero para cada uno de sus medicamentos.

En lugar de ello, Vertex reconoció que si bien sus primeros medicamentos para CF eran únicos en su capacidad para abordar las causas subyacentes de la enfermedad, podía ofrecer aún más valor a los pacientes desarrollando combinaciones de sus medicamentos. Esto le ahorra dinero porque no necesita tamizar grandes cantidades de moléculas para encontrar leads para más exploración; puede reempaquetar las soluciones que sabe que funcionan para los pacientes, y hacer algunos ajustes para reflejar lecciones aprendidas. Y según los programas en su cartera, no da señales de detener el proceso.

Es decir, es el amo de su mercado objetivo y continuará siéndolo, ya que ningún otro jugador siquiera intenta competir con él, ya que hacerlo significaría enfrentarse a un competidor profundamente arraigado.

La compañía también está diversificando sus ofertas en nuevas áreas, recientemente asociándose con CRISPR Therapeutics para comercializar Casgevy, el tratamiento conjunto casi curativo desarrollado por ambos para SCD y beta talasemia.

Expandirse en nuevos mercados mientras afianza su posición en los anteriores significa que la profunda experiencia de Vertex en CF está generando los recursos financieros que necesita para asumir apuestas de crecimiento un tanto más arriesgadas. Y esa es la razón por la cual Vertex vale la pena comprar hoy y mantener para siempre, porque eventualmente más de esas apuestas arriesgadas darán sus frutos.

2. Novo Nordisk

Novo Nordisk (NYSE: NVO) gana dinero vendiendo medicamentos cardiometabólicos para algunos de los mercados más grandes de la industria biofarmacéutica.

Si has visto esos anuncios de Ozempic, su inyección para la diabetes tipo 2, o Wegovy, que es el mismo medicamento pero indicado para tratar la obesidad, ya estás familiarizado con los productos líderes de Novo en este momento. Según Mordor Intelligence, el mercado de Ozempic y sus medicamentos hermanos podría llegar a ser tan grande como $33 mil millones para 2029.

Pero la posición de esta compañía en el mercado va más allá de las ventas calientes de un par de medicamentos populares, como indica su ingreso neto de más de $12.1 mil millones en los últimos 12 meses después de un crecimiento del 111.6% en los últimos cinco años. Considera que la oferta tradicional de la compañía antes del auge de Ozempic era insulina en varios formatos, y otros medicamentos destinados a ayudar a personas con otros problemas metabólicos, hormonales o de coagulación sanguínea. En ese contexto, su cartera hoy es simplemente una continuación de su estrategia exitosa anterior.

Novo tiene la intención de retener y ampliar su penetración en los mercados de la obesidad y la diabetes, y también está apuntando a otros mercados importantes como la enfermedad renal crónica, la enfermedad de Alzheimer, y un par de otros. Al igual que Vertex, la empresa busca exprimir al máximo sus medicamentos cardiometabólicos ganadores, pero elige hacerlo probándolos para indicaciones adicionales en lugar de empaquetarlos como combinaciones de medicamentos, al menos por ahora.

A largo plazo, el éxito continuo de Novo con Ozempic debería ser más que suficiente para financiar un buen desarrollo adicional. Incluso si falla en algunos de sus intentos, no importará mucho al menos en los próximos años, ya que aún no puede producir suficiente Ozempic para satisfacer la demanda global.

Una vez que se resuelva ese problema –y podría tomar un tiempo– la compañía podría necesitar comenzar a planificar cómo presupuestar lo que vendrá después. Y si sus inversiones pasadas son alguna pista, la dirección futura de la empresa seguría siendo lucrativa para los accionistas una vez más.

