Zoom mejora el chat de equipo con nuevas funciones de barra lateral y AI By Investing.com

Zoom Communications, Inc. (NASDAQ: ZM), una empresa con una capitalización de mercado de $24.6 mil millones y métricas financieras sólidas según InvestingPro, ha presentado una barra lateral de chat de equipo renovada, diseñada para mejorar la productividad del usuario al simplificar la navegación del chat e integrar funciones impulsadas por IA. El anuncio realizado hoy destaca la interfaz personalizable de la barra lateral, que incluye funcionalidad de arrastrar y soltar, opciones avanzadas de clasificación y filtrado, así como soporte para bloques de código y código en línea. Con un índice de liquidez actual sólido de 4.6 y una posición de liquidez fuerte, Zoom continúa invirtiendo en innovaciones de la plataforma.

La barra lateral actualizada tiene como objetivo mejorar la colaboración al permitir a los usuarios organizar su espacio de trabajo según sus preferencias individuales. Incluye pestañas para mensajes directos, canales, aplicaciones y más, con la capacidad de priorizar las pestañas para un acceso más fácil. Smita Hashim, Directora de Producto de Zoom, enfatizó el papel de la barra lateral en permitir a los usuarios “colaborar de manera más inteligente” al personalizar su espacio de trabajo para adaptarse a su flujo de trabajo. La sólida ejecución financiera de la empresa es evidente en sus impresionantes márgenes de beneficio bruto del 75.83%, reflejando operaciones eficientes y poder de fijación de precios competitivos.

El Asistente de IA de Zoom, incluido sin costo adicional para cuentas pagas elegibles, ofrece herramientas adicionales de productividad. Los usuarios ahora pueden pedirle al Asistente de IA que resuma conversaciones no leídas, busque temas o archivos en un canal y personalice las notificaciones de chat a nivel de pestaña. El Asistente de IA también ayuda a generar resúmenes de hilos de chat y a componer mensajes.

Las nuevas funciones de codificación están diseñadas para usuarios técnicos al permitirles compartir y formatear fragmentos de código directamente dentro de los mensajes de chat, diferenciándolos de otros textos para mayor claridad. La funcionalidad de chat continuo de la reunión garantiza que las discusiones puedan persistir antes, durante y después de las reuniones en un chat grupal dedicado.

Con la capacidad de colaborar externamente y una experiencia de búsqueda centralizada para chat, resúmenes de reuniones, SMS, documentos y más, el Chat de Equipo de Zoom forma parte de la oferta más amplia de Workplace de Zoom. La barra lateral rediseñada ahora está disponible para los usuarios de Workplace de Zoom, con más información sobre cómo aprovechar al máximo las nuevas funciones accesible en el blog y el sitio web de Zoom.

Esta actualización se basa en un comunicado de prensa de Zoom Communications, Inc. y refleja los esfuerzos de la empresa por mejorar la funcionalidad de su plataforma y la experiencia del usuario en el competitivo campo de las herramientas de comunicación en el lugar de trabajo. La acción de la empresa ha mostrado un fuerte impulso con un retorno del 35.67% en los últimos seis meses, y el análisis de InvestingPro sugiere que la acción está actualmente subvaluada. Para obtener información detallada y consejos adicionales sobre la perspectiva financiera de Zoom, los inversores pueden acceder al completo Informe de Investigación Pro, disponible exclusivamente para los suscriptores de InvestingPro.

En otras noticias recientes, Zoom Video Communications (NASDAQ:) ha sido el foco de varios analistas financieros tras su impresionante informe de ganancias del tercer trimestre. La empresa reportó un aumento del 4% en los ingresos interanuales, alcanzando los $1.178 mil millones, superando las expectativas. Además, la Junta Directiva de Zoom autorizó una inversión adicional de $1.2 mil millones para su programa de recompra de acciones, con el objetivo de ejecutarlo antes del final del año fiscal 2026.

Las firmas analistas Jefferies, Wedbush, Piper Sandler, Mizuho Securities y Benchmark han revisado sus objetivos de precio y calificaciones para Zoom. Los factores que impulsan estos ajustes incluyen la monetización potencial de la IA, el crecimiento empresarial y la expansión de las ofertas de la empresa. A pesar de estos desarrollos positivos, algunos analistas, incluidos los de Goldman Sachs, Citi y Bernstein, expresaron posturas cautelosas debido a preocupaciones sobre la sostenibilidad del crecimiento de los ingresos.

Las ofertas de productos de Zoom, incluido el Centro de Contacto y Workvivo, están ganando tracción, contribuyendo al impulso de la empresa. La empresa también destacó su compromiso con la innovación en IA con la introducción de Zoom AI Companion 2.0. Estos son desarrollos recientes que los inversores deberían considerar en su análisis de Zoom Video Communications.