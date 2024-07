Zip World Manchester’s Treetop Trek: Un gran día familiar.

Si me hubieras preguntado hace una semana: “¿Cómo te sientes acerca de engancharte a un alambre de metal y balancearte casi 20 metros en el aire desde los árboles en Heaton Park?” Probablemente solo te habría reído fuera de la habitación.

Pero, cuando se me ofreció la oportunidad, por alguna razón insana dije que sí.

Sin embargo, eso no quiere decir que no hubiera mucha adrenalina y que no hubiera mucho de mí chillando de miedo y/o emoción mientras volaba sobre los árboles.

Yo, volando a través de los árboles en una de las tirolinas más largas del curso (Imagen: Newsquest)

Completé la actividad Full Trek en el sitio y primero tuve que abordar el Mini Trek, que aunque esté más abajo en los árboles, no diría que es menos difícil de abordar los obstáculos.

Ambas partes del curso contienen varios obstáculos, el más difícil de los cuales pensé que estaba en el Mini Trek.

Esta característica en particular ve a los visitantes equilibrarse en troncos largos y verticales y, con el centro de gravedad desproporcionado por la longitud de los palos de madera, es bastante tambaleante y en última instancia, terminé enganchándome torpemente en las cuerdas adjuntas y tuve que pelear para salir. Lo que pensé que era el obstáculo más difícil del curso (Imagen: Zip World)

Se puede decir que esto provocó muchas risas por parte de mi novio, que me acompañaba en la aventura.

Otro componente difícil en los senderos incluye un puente de cuerda de aspecto normal, que es bastante difícil per se, pero luego la holgura oculta en la cuerda significa que debes mantener un equilibrio extra para subir la pendiente del curso.

A lo largo de ambos cursos, hay tirolinas de varias longitudes, alturas y velocidades, con una estando a 18 metros sobre el suelo y acercándose rápidamente al suelo al final del curso.

En esta línea, se te instruye que corras por una colina en la parte inferior para aterrizar correctamente, pero si tienes la mala suerte como yo, podrías empezar a girar en el aire y chocar directamente contra la tierra, ganando una camiseta y pantalones sucios.

Uno de los obstáculos en el Mini Trek (Imagen: Zip World)

Sin embargo, no te preocupes, nada en el curso es inseguro y de ninguna manera soy atlética, por lo que si no logré lastimarme, dudo que muchos lo hagan.

Mi parte favorita de los senderos fue definitivamente las tirolinas, aunque puede que no haya sonado como si las disfrutara mientras medio gritaba a través de ellas.

En nuestro grupo, había dos niños, de alrededor de siete y nueve años tal vez, y originalmente pensé que no habrían logrado alcanzar muchos de los obstáculos del curso, pero lo lograron con la ayuda de adultos y el instructor.

Además, aunque cada niño será diferente, no parecían más asustados que el resto de nosotros con la altura de los senderos.

La ubicación del centro es genial, justo al lado del estacionamiento que da a la zona de juegos y a unos cinco minutos a pie de la cafetería de las caballerizas de Heaton Park para aquellos que deseen comer algo.

Utilizamos la cafetería antes de comenzar nuestra aventura después de llegar un poco temprano, y aunque es un poco cara, sirve una amplia variedad de comidas calientes y frías, bebidas, pasteles y bocadillos.

Es importante tener en cuenta que la cafetería es completamente independiente del sitio de Zip World y es administrada por Heaton Park.

El Full Trek incluye un sendero más alto con obstáculos más difíciles (Imagen: Newsquest)

También en el sitio, para aquellos aventureros más pequeños, hay una actividad Treetop Net, con un circuito de trampolines fijado en los árboles con toboganes y obstáculos en todo el recorrido.

Lo que diría que diferencia las actividades de Zip World, habiendo completado también actividades en los sitios de Penrhyn Quarry y Llechwed, es que a los visitantes no se les exige desengancharse de los cables en ningún momento para pasar accesorios, como en muchas actividades similares dirigidas por otras compañías.

Para mí, como alguien de naturaleza nerviosa, esto me hizo sentir mucho más segura y me evitó entrar en pánico como lo hice una vez de joven en una actividad similar en Knowsley Safari Park.

En general, el día fue muy divertido, y todos en nuestro grupo parecían disfrutar también.

La actividad Full Trek comienza en £34 por persona, pero los precios aumentan un poco durante las vacaciones de verano, por lo que no es necesariamente algo para hacer cada semana.

También vale la pena mencionar que fuimos en un día lluvioso, y la cubierta de los árboles significó que no nos mojamos mucho, así que todavía es algo que puedes hacer en días típicos de clima inglés.

La edad mínima para el Full Trek es de siete años y hay un peso máximo de 120 kg.

También recomiendan no usar joyas y tener zapatos planos, guantes y bolsillos con cierre para guardar objetos de valor.

Personalmente no sugeriría abrigarse, ya que aunque puede sentirse fresco al principio, pronto te calentarás con la actividad (dependiendo del clima, por supuesto).