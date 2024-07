Zelenskyy visitará el Number 10 mientras el Reino Unido promete liderar la ‘represión’ de la ‘flota sombra’ de Rusia | Noticias de Política

El presidente Volodymyr Zelenskyy visitará el número 10 el viernes, ya que el gobierno del Reino Unido promete liderar una “crackdown” en los barcos petroleros rusos. El líder ucraniano, quien ha estado en el país para la cumbre de la Comunidad Política Europea (EPC), se reunirá con todo el nuevo gabinete en Downing Street para informarles sobre la guerra en curso y “la necesidad de impulsar la base industrial de defensa de Europa para superar la amenaza rusa”. Será la primera vez que Sir Keir Starmer reciba a un líder extranjero desde que se convirtió en primer ministro, así como la primera vez que un presidente se dirige al gabinete en persona desde el ex presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, en 1997. La reunión se produce después de que 44 países europeos y la Unión Europea acordaran en la cumbre de la EPC trabajar juntos para interrumpir la llamada “flota sombra” de Rusia. Se trata de un grupo de alrededor de 6.000 barcos que transportan 1,7 millones de barriles de petróleo al día, que el gobierno dice que el país utiliza para “generar fondos significativos para alimentar su máquina de guerra”, con algunos pensados para actuar como estaciones de escucha o para transportar armas. Los ministros de Defensa del Reino Unido y Ucrania también se espera que firmen un nuevo tratado de apoyo a la exportación de defensa, valorado en 3.500 millones de libras y acordado por los dos líderes, para aumentar la producción de armamento y hardware militar para el esfuerzo de guerra. El presidente Zelenskyy también se reunió con representantes de la industria de defensa del Reino Unido y el secretario de Defensa del Reino Unido, John Healey, el miércoles para discutir cómo profundizar la cooperación y aumentar la producción industrial de defensa. Hablando antes de la reunión, Sir Keir dijo: “Ucrania está, y siempre estará, en el centro de la agenda de este gobierno y por lo tanto es solo adecuado que el presidente Zelenskyy haga un discurso histórico ante mi gabinete. Los avances incrementales de Rusia en el campo de batalla no son nada comparados con el apoyo internacional colectivo a Ucrania, o la fuerza de los lazos entre nuestro pueblo. Y junto a nuestros socios europeos, hemos enviado un mensaje claro a aquellos que permiten los intentos de Putin de evadir sanciones: no permitiremos que la flota sombra de Rusia, y el dinero sucio que genera, fluya libremente a través de las aguas europeas y ponga en riesgo nuestra seguridad.” El evento se produce en medio de la creciente incertidumbre en torno al futuro de la financiación para Ucrania debido a las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Donald Trump, quien espera regresar a la Casa Blanca después de las elecciones en noviembre, anunció esta semana a su compañero de fórmula como el senador de Ohio JD Vance – un férreo crítico de la ayuda de EE.UU. a Ucrania y del financiamiento de la seguridad europea por parte de los contribuyentes americanos. Sin embargo, Sir Keir ha reafirmado su respaldo al presidente Zelenskyy, anunciando un paquete de financiación de 3 mil millones de libras en la reciente cumbre de la OTAN en Washington.