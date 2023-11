Zelenskyy rechaza informes de presión de socios para conversaciones de paz con Rusia

Ucrania no está bajo presión de sus socios para abrir negociaciones de paz con Rusia, afirmó el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy en una conferencia de prensa conjunta con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el 4 de noviembre.

“Todo el mundo conoce mi postura, que coincide con la actitud de la sociedad ucraniana”, dijo el presidente, según informó la agencia de noticias ucraniana Interfax-Ukraine.

“Hoy nadie me está presionando. Todo esto ocurrió al comienzo de la guerra y antes de la guerra. Actualmente, ninguno de los líderes de la Unión Europea o Estados Unidos está ejerciendo presión sobre nosotros”.

Zelenskyy también destacó que actualmente es imposible llevar a cabo dichas negociaciones.

“No nos sentaremos con Rusia, no hablaremos y no les daremos nada”, dijo el líder ucraniano.

Anteriormente, NBC News informó que funcionarios estadounidenses y europeos habían comenzado a discutir en privado con el gobierno ucraniano la posibilidad de negociaciones de paz con Rusia.

El medio de comunicación citó a funcionarios actuales y anteriores de Estados Unidos, que prefirieron permanecer en el anonimato, y afirmó que las conversaciones abarcan un esbozo muy amplio de lo que Ucrania podría tener que ceder para llegar a un acuerdo con Rusia.

Las discusiones comenzaron debido a la preocupación entre los funcionarios estadounidenses y europeos de que la guerra ha llegado a un punto muerto y preocupaciones sobre si pueden seguir brindando ayuda a Ucrania, según dijeron los funcionarios a los periodistas.

Las fuentes dijeron que la administración de Biden está preocupada de que Ucrania se quede sin fuerzas, mientras que Rusia aparentemente tiene suministros inagotables.

Ucrania también se niega a expandir el reclutamiento.

Según la agencia, algunos funcionarios militares estadounidenses han comenzado a utilizar en privado el término “punto muerto” para describir la situación actual en las líneas del frente en Ucrania.

Los funcionarios también han afirmado en privado que probablemente Ucrania tenga hasta finales de año, o un poco más, antes de que haya que comenzar a hablar sobre las negociaciones de paz.

