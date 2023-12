Zelenskyy habla sobre las tensas relaciones políticas de Ucrania con el antiguo gobierno polaco

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, comentó sobre los problemas en las relaciones entre Kyiv y Varsovia debido al bloqueo en la frontera de este año por parte de agricultores y transportistas polacos.

Fuente: Zelenskyy en una conferencia de prensa, informa European Pravda

Mientras expresaba su gratitud a Polonia y su pueblo por ayudar a Ucrania desde el comienzo de la invasión a gran escala, el presidente de Ucrania dijo que había mantenido fuertes relaciones con el gobierno anterior en Varsovia, pero luego comenzó el bloqueo de la frontera.

Cita: “Entiendan que, en tiempos de guerra, esto no es un negocio. El bloqueo de nuestras fronteras… Se trataba de sobrevivir. No teníamos un corredor libre (para la exportación de granos) en ese momento. ¿Qué nos queda si no tenemos el mar?”, planteó Zelenskyy una pregunta retórica.

“Cuando dijeron que se necesitaba un compromiso, dije: ‘¿Cuál es el compromiso? ¡Estamos listos!’. ¿Un compromiso por el cual no todos sobrevivirían? ¿No exportar este grano? ¡Dijimos que no venderíamos este grano, pero déjenos transportarlo!” agregó el presidente.

Según el jefe de estado, los ucranianos comenzaron a defender a los polacos incluso cuando comenzó un conflicto con el liderazgo de Polonia sobre la exportación de granos.

“El bloqueo duró de abril a septiembre. Fue muy difícil. Perdimos cientos de millones de dólares… Empezamos a perder relaciones políticas. Estoy agradecido al pueblo polaco, pero entiéndanme, ¡no soy una especie de pusilánime! Defiendo los intereses de mi país en tiempo de guerra. Les dije que nos dejaran transportar (el grano), y no nos dejaron. Y eso estuvo mal”, dijo Zelenskyy.

“Todos sabían que era la política del gobierno la que perdió (la elección). Y le dije al liderazgo polaco en ese momento: ‘Ustedes perderán’. Nuestro pueblo no debería sufrir, no es una cuestión de dinero”, agregó el jefe de estado.

Cabe señalar que en septiembre de 2023, la Comisión Europea levantó las restricciones a las importaciones de productos agrícolas ucranianos a cinco países del este de la UE, que se impusieron tras las quejas de los agricultores locales. Sin embargo, tres países: Polonia, Eslovaquia y Hungría, respondieron anunciando restricciones unilaterales a las importaciones ucranianas.

Recordatorio:

El bloqueo de los transportistas polacos, que comenzó el 6 de noviembre, está en marcha actualmente, y la demanda principal es que se restablezca el sistema de permisos para los transportistas ucranianos.

El lunes 18 de diciembre, los transportistas reanudaron el bloqueo del puesto fronterizo de Dorohusk-Yahodyn después de que las autoridades locales lo prohibieran la semana pasada.

Entre otras cosas, exigen la introducción de permisos comerciales para empresas ucranianas para transportar carga, excepto ayuda humanitaria y suministros para el ejército ucraniano.

