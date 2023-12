Zelenskyy advierte contra el “veto de Putin” en la cumbre de la UE mientras Hungría bloquea las conversaciones de adhesión a la UEZelenskyy advierte sobre el “veto de Putin” en la cumbre de la UE mientras Hungría bloquea las conversaciones de adhesión a la UE

Ucrania ha cumplido con todo lo requerido para iniciar negociaciones sobre la adhesión a la UE y un resultado negativo en la cumbre de Bruselas el 14-15 de diciembre representaría un “veto de Putin”, dijo el presidente Volodymyr Zelenskyy durante una conferencia de prensa en Noruega el 13 de diciembre.

“Hemos hecho absolutamente todo, cumpliendo con todas las recomendaciones de la Comisión Europea, nuestros socios, e incluso abordando esas leyes que han recibido las conclusiones de la Comisión de Venecia,” dijo Zelenskyy.

“El único plan de Ucrania es la elección del pueblo de unirse a la Unión Europea, todo depende de la resiliencia de la UE.”

Zelenskyy también destacó la falta de victorias de Rusia en el año en curso, diciendo que el agresor no pudo ocupar un solo pueblo este año.

“Ni siquiera estoy hablando de ciudades. Pero comenzaron a trabajar con países, no solo en Europa, sino también en muchos continentes, y ejercieron presión sobre ellos. Por lo tanto, si no hay un resultado positivo [en las negociaciones de adhesión a la UE], indicará que [el dictador ruso Vladimir] Putin vetó esta decisión.”

La Comisión Europea recomendó comenzar las negociaciones sobre la adhesión de Ucrania y Moldavia a la UE el 8 de noviembre.

