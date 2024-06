Zelenskyy acusa a China de ayudar a Rusia a perturbar cumbre de paz

“

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, acusó el domingo a China de ayudar a Rusia a perturbar una próxima cumbre de paz al presionar a otros países para que no asistan.

Las conversaciones de paz, que se centran en el conflicto entre Rusia y Ucrania que comenzó en febrero de 2022, están programadas para tener lugar en el Bürgenstock Resort en Suiza el 15 y 16 de junio.

Zelensky, hablando en el Diálogo de Shangri-La en Singapur, dijo que Rusia está utilizando la influencia china en Asia para perturbar la cumbre.

“Desafortunadamente, lamentablemente, Rusia, utilizando la influencia china en la región, utilizando diplomáticos chinos, hace todo lo posible para perturbar la cumbre de paz,” dijo, según una traducción de sus comentarios, sin dar ejemplos específicos.

“Lamentablemente, es triste que un país tan grande, independiente y poderoso como China sea un instrumento en manos de [el presidente ruso, Vladimir] Putin,” añadió. CNBC se ha comunicado con la embajada china en Singapur para obtener comentarios.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China ha indicado previamente que no asistirá a la conferencia de paz porque no cumple con sus expectativas. Mientras tanto, Moscú no ha sido invitado y ha desestimado la conferencia.

Zelensky también acusó a Rusia de amenazar a otras naciones con bloqueos de productos como exportaciones agrícolas, productos químicos y altos precios de la energía. CNBC se ha comunicado con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia para obtener comentarios.

Llamado a las naciones asiáticas

En su discurso plenario, el presidente ucraniano dijo que la cumbre de Suiza se centraría en tres puntos del plan de paz de 10 puntos de Ucrania, que fue anunciado por primera vez en noviembre de 2022.

La cumbre, dijo, se centraría en la seguridad nuclear, la seguridad alimentaria y el regreso de niños ucranianos secuestrados por Rusia.

“El tiempo se acaba,” dijo. “Los niños están creciendo en la tierra de Putin, donde se les enseña a odiar su patria, y se les dice que no tienen familias, mientras sus seres queridos los esperan en casa.”

Mientras Zelensky dijo que 106 naciones enviarían al menos representantes de alto nivel a la cumbre, expresó su decepción de que algunos líderes mundiales no participarán.

En particular, Estados Unidos no ha confirmado si el presidente Joe Biden asistirá, aunque Zelensky dijo que Estados Unidos ha confirmado su participación “a un alto nivel.”

Hablando en una conferencia de prensa después de su discurso, el presidente ucraniano reiteró que desea el apoyo de los países asiáticos. “Es muy necesario … Cada uno de los países en su región, queremos que Asia sepa lo que está sucediendo en Ucrania. Queremos que Asia apoye el fin de la guerra.”

Para Singapur en particular, Zelensky dijo que se reunirá tanto con el primer ministro de Singapur, Lawrence Wong, como con el presidente Tharman Shanmugaratnam, y expresó su deseo de que el líder de Singapur apoye a Ucrania participando personalmente en la cumbre.

Dijo que Ucrania nunca ha exigido que los países asiáticos apoyen a Ucrania militarmente, pero pidió apoyo político y humanitario, así como apoyo para los civiles de Ucrania.

“Todo esto se ha convertido en la base de nuestra fórmula de paz y se ha convertido en la cumbre mundial de la paz. Así que cada líder y cada país pueden mostrar su compromiso con la paz,” dijo.

“La mayoría global puede garantizar, con su participación, que lo acordado se implemente verdaderamente. Y para que Rusia, que inició esta cruel guerra, no pueda apartarnos del camino para poner fin a la guerra.”

