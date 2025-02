Zelensky se reúne con Kellogg, enviado de EE. UU. a Ucrania, en medio de una pelea pública con Trump.

El presidente Volodymyr Zelensky de Ucrania se reunió con el enviado especial del presidente Trump en Kyiv el jueves, un día después de una disputa pública entre los líderes ucraniano y estadounidense que amenazaba con descarrilar los esfuerzos diplomáticos hacia las negociaciones de paz. La reunión con Keith Kellogg, el enviado especial para Ucrania y Rusia, tenía como objetivo discutir caminos para poner fin a la guerra que salvaguardarían los intereses de Ucrania. También se esperaba que ayudara a reducir las tensiones entre Washington y Kyiv después de que Trump calificara a Zelensky de “dictador” y el presidente ucraniano lo acusara de repetir propaganda rusa. A pesar del avance logrado, sigue sin estar claro si se logró algún progreso: una conferencia de prensa programada para después de la reunión fue cancelada a solicitud de Estados Unidos, según la oficina de Zelensky, aunque Kellogg y el presidente ucraniano aparecieron juntos para fotos. Los reporteros que se habían reunido para la conferencia de prensa recibieron instrucciones de irse a casa. La Embajada de Estados Unidos en Kyiv no comentó de inmediato. “Es una señal negativa”, dijo Solomiia Bobrovska, miembro del comité de defensa e inteligencia del Parlamento, en una entrevista telefónica, refiriéndose a la conferencia de prensa cancelada. Zelensky luego escribió en las redes sociales que tuvo una “reunión productiva” con Kellogg, en la que discutieron la situación en el campo de batalla, el retorno de prisioneros de guerra y las garantías de seguridad para Ucrania como parte de un acuerdo de paz. “Las sólidas relaciones entre Ucrania y Estados Unidos benefician a todo el mundo”, dijo Zelensky. Ucrania, cautelosa de no empeorar sus lazos con Washington, su mayor aliado, sugirió que la reunión tendría como objetivo evitar que la disputa escalara a un conflicto descontrolado. “Es crucial para nosotros que la reunión y nuestra cooperación general con América sean constructivas”, dijo Zelensky en su discurso nocturno del miércoles. Sin embargo, en Ucrania ha habido preocupaciones de que Kellogg, un general retirado de Estados Unidos y asesor de Trump en asuntos de seguridad, haya sido apartado del equipo de negociación de la administración, ya que no formó parte de la delegación estadounidense que se reunió con funcionarios rusos esta semana para iniciar lo que la Casa Blanca calificó de negociaciones de paz. Kellogg ha dicho que Estados Unidos está llevando a cabo discusiones separadas sobre un posible acuerdo de paz con Rusia y con Ucrania, y que él lidera la vía Estados Unidos-Ucrania, mientras que Steve Witkoff, el enviado de Medio Oriente de Trump, está a cargo de la vía Estados Unidos-Rusia. Los dos enviados luego regresarán a Washington para comparar notas y determinar los próximos pasos, según Kellogg. Llegó a Kyiv, la capital ucraniana, el miércoles por la mañana para una visita de tres días. Hablando desde la estación de ferrocarril de la ciudad a su llegada, Kellogg dijo que su misión sería “sentarse y escuchar” las preocupaciones de Ucrania. También dijo que entendía la “necesidad de garantías de seguridad” de Ucrania en cualquier arreglo postbélico. Más tarde ese día, se reunió con una serie de altos funcionarios ucranianos, incluido el general Oleksandr Syrsky, jefe del ejército ucraniano; el general Kyrylo Budanov, jefe de la agencia de inteligencia militar de Ucrania; y Andriy Yermak, jefe de la oficina de Zelensky. Más allá de discutir un posible camino hacia un acuerdo de paz con Zelensky, se esperaba que Kellogg abordara un posible acuerdo que otorgaría a Estados Unidos acceso a los recursos naturales de Ucrania como compensación por la ayuda pasada y, posiblemente, como garantía para futuras asistencias. Trump ha insistido en que quiere recuperar el dinero que Washington ha invertido en la defensa de Ucrania. Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, presentó a Zelensky un borrador del acuerdo la semana pasada. Pero Zelensky rechazó la propuesta, una exigencia extraordinaria de otorgar a Estados Unidos un interés del 50 por ciento en los recursos naturales de Ucrania, como minerales, petróleo y gas, porque no vinculaba el acceso a los recursos con garantías de seguridad para Kyiv. Trump ha exigido $500 mil millones de minerales críticos de Ucrania, una solicitud que Zelensky rechazó como “poco seria” durante una conferencia de prensa el miércoles. Trump expresó frustración por la negativa de Zelensky a firmar el acuerdo, diciéndole a los reporteros a bordo del Air Force One el miércoles por la noche que Bessent había sido “tratado de manera bastante grosera”. Trump insistió en que reviviría el acuerdo con el líder de Ucrania, “o las cosas no lo harán demasiado feliz”. Un funcionario ucraniano con conocimiento de las conversaciones del jueves dijo que Zelensky le dijo a Kellogg que quería acelerar el trabajo en un posible acuerdo y sugirió crear un grupo de trabajo bilateral multilateral para abordar los aspectos de seguridad, económicos y legales de un acuerdo. El funcionario habló bajo condición de anonimato para discutir una reunión privada. “Ucrania está lista para un acuerdo de inversión y seguridad fuerte y efectivo con el presidente de Estados Unidos”, escribió Zelensky en las redes sociales. En cierto modo, Kellogg podría ser un aliado para Kyiv. Ha adoptado una postura más agresiva hacia Rusia que Trump y algunos de sus asesores, proponiendo que Washington podría aumentar las sanciones para presionar a Rusia hacia un acuerdo de paz y ver favorablemente la aprobación de la administración Biden para que Ucrania lance ataques dentro de Rusia con misiles de largo alcance. Bobrovska, la legisladora, dijo que esperaba que “Kellogg juegue un papel pro-ucraniano y haga su mayor esfuerzo” para cambiar la mente de Trump. La visita de tres días de Kellogg a Ucrania es inusualmente larga para un funcionario estadounidense. Desde que comenzó la guerra hace casi tres años, los funcionarios estadounidenses han limitado típicamente sus viajes a un solo día por razones de seguridad. Zelensky dijo el miércoles que esperaba que Kellogg pudiera hablar con civiles y miembros del servicio para comprender la realidad de la guerra, incluida a través de una posible visita a la primera línea. “Es importante sentir la atmósfera en el terreno”, dijo Zelensky. En la primera noche de Kellogg en Ucrania, los sistemas de defensa aérea trabajaron para repeler un gran asalto ruso a la infraestructura energética. Los estruendos de los misiles antiaéreos resonaron en todo el centro de Kyiv mientras la alerta aérea sonaba durante más de siete horas.