Zelensky se niega a la “desinformación” de Trump

Zelensky Pushes Back on Trump “Disinformation”

El presidente Volodymyr Zelensky de Ucrania respondió a los comentarios del presidente Trump sobre la guerra. Entre otras cosas, el Sr. Trump había sugerido que Ucrania había comenzado la guerra, y parecía abrazar lo que ha sido una demanda rusa de que Ucrania celebre elecciones presidenciales.

Y creo que tengo el poder de terminar esta guerra. Y creo que va muy bien. Pero hoy escuché, Oh, bueno, no fuimos invitados. Bueno, has estado allí durante tres años. Deberías haberlo terminado hace tres años. Nunca deberías haberlo comenzado. Podrías haber hecho un trato. Podría haber hecho un trato por Ucrania. ¿Te reunirás con el presidente Putin antes de fin de mes? Probablemente.

Ya sea informando sobre conflictos en el extranjero y divisiones políticas en casa, o cubriendo las últimas tendencias de estilo y desarrollos científicos, los periodistas de Times Video ofrecen una visión reveladora e inolvidable del mundo.

