Zelensky responde a la llamada de Trump y Putin sobre la guerra en Ucrania: Actualizaciones en vivo

El presidente Volodymyr Zelensky de Ucrania ya estaba enfrentando una semana desafiante cuando funcionarios extranjeros se reunieron en Europa para hablar sobre el futuro de su país.

La administración Trump exigía $500 mil millones en derechos minerales ucranianos, cancelaba la exención de Ucrania de los aranceles estadounidenses sobre el acero y un importante escéptico estadounidense de la asistencia militar para Kyiv, el vicepresidente JD Vance, se dirigía a Europa para reunirse con el líder ucraniano.

Pero el miércoles, las cosas pasaron de malas a peores. El secretario de Defensa de Trump, Pete Hegseth, entregó una dura evaluación de las perspectivas de Ucrania en su guerra con Rusia. Luego, Mr. Trump anunció que había hablado con el presidente Vladimir V. Putin de Rusia, una llamada que Mr. Trump caracterizó como el inicio de conversaciones para poner fin a la guerra, sin un papel claro para Mr. Zelensky.

La llamada también significó el fin de los esfuerzos estadounidenses por aislar diplomáticamente a Rusia después de su invasión a gran escala de Ucrania hace casi tres años.

“Está en una posición geopolítica difícil”, dijo Cliff Kupchan, presidente de Eurasia Group, una firma de análisis de riesgos con sede en Washington, sobre Mr. Zelensky.

Las acciones de Trump en los últimos dos días, que también incluyeron un intercambio de prisioneros con el Kremlin que liberó a un maestro estadounidense, señalaron un calentamiento de la relación entre Estados Unidos y Rusia que podría favorecer a Mr. Putin en un acuerdo de paz mientras deja a Ucrania al margen.

Trump también llamó al líder ucraniano el miércoles, pero en un mensaje en redes sociales no mencionó cómo, o si, Mr. Zelensky figuraría en las conversaciones de paz.

Mr. Zelensky se reunirá con Mr. Vance y el secretario de Estado, Marco Rubio, en la Conferencia Anual de Seguridad de Múnich, que abre el viernes, dijo Mr. Trump.

Las negociaciones para poner fin a la guerra más mortífera en Europa en generaciones darán forma al futuro de Ucrania, y los acontecimientos recientes significan que parte de su territorio probablemente permanecerá bajo ocupación rusa.

Y darán forma al futuro político de Mr. Zelensky. Él tiene poco más opción que seguir adelante con las conversaciones lideradas por Estados Unidos a pesar de su profundo escepticismo, compartido por la mayoría de los ucranianos, sobre la disposición de Mr. Putin a negociar sin imponer condiciones onerosas o ejercer más presión militar y económica.

Para el jueves por la mañana, era un sentimiento que se extendía ampliamente en Kyiv, una ciudad ahora golpeada todas las noches por misiles rusos y drones explosivos.

Volodymyr Fesenko, analista político, escribió en Facebook que lo más probable es que Putin esté jugando al tiempo con la administración Trump. “No va a comprometerse a terminar la guerra, como quiere el equipo de Trump”, escribió.

El presidente Volodymyr Zelensky de Ucrania con Donald J. Trump en Nueva York en septiembre. Las acciones recientes de Trump han señalado un calentamiento en la relación entre Estados Unidos y Rusia.Crédito…Doug Mills/The New York Times

Trump no fue el único en dar noticias desalentadoras a Ucrania. Hegseth dijo a los aliados europeos el miércoles que era “poco realista” que Ucrania volviera a sus fronteras como eran antes de que comenzara la invasión militar de Rusia en 2014.

Y agregó que Estados Unidos no apoyaba el objetivo de Ucrania de unirse a la OTAN para asegurar cualquier acuerdo de paz, calificándolo de “poco realista”.

Control territorial en Ucrania

Apoyado por Rusia

Control separatista

Rusia se apoderó

de Crimea en 2014.

Control territorial en Ucrania

Rusia se apoderó de Crimea

en 2014.

Apoyado por Rusia

control separatista

Mr. Zelensky ya ha jugado bien sus cartas débiles antes. En los primeros días de la invasión de Rusia, salió de un bunker para grabar videos de selfies que movilizaron a su país, y a gran parte del mundo, a favor de la causa de Ucrania.

Ahora se enfrenta nuevamente a un momento crucial para su país en una posición disminuida, hundido en las encuestas internas y recibiendo la espalda fría de su aliado más importante.

Mr. Zelensky ha dicho dos veces en los últimos días que está dispuesto a negociar con Mr. Putin si los aliados occidentales ofrecen garantías de seguridad en un acuerdo. En su discurso nocturno a la nación del miércoles, el líder ucraniano fue conciliador, diciendo que tuvo una “discusión buena y detallada” con Mr. Trump.

“Hablamos de muchos aspectos: diplomáticos, militares, económicos, y el presidente Trump me informó de lo que Putin le había dicho”, añadió. “Creemos que la fuerza de América es suficiente para presionar a Rusia y Putin hacia la paz, junto con nosotros, junto con todos nuestros socios.”

Por su parte, Mr. Putin ha señalado que Mr. Zelensky tendría que enfrentar una elección en casa antes de que Rusia aceptara su firma en un acuerdo de paz.

La demanda sugiere una visión rusa de un posible proceso de tres pasos para negociar un acuerdo de paz en la guerra, según una persona que ha tenido conversaciones recientes sobre escenarios de resolución con altos funcionarios rusos.

. Prevé una tregua inicial y un acuerdo preliminar, seguido de elecciones en Ucrania y solo entonces un acuerdo de paz vinculante, dijo la persona, hablando bajo condición de anonimato para discutir conversaciones privadas.

Ucrania ha tenido algunos puntos brillantes. Poco después de asumir el cargo, Trump criticó duramente a Putin, diciendo que estaba “destruyendo” Rusia con la guerra.

Y aunque la afirmación de Trump sobre los minerales de Ucrania conlleva un gran costo para Kyiv, también ha sido vista por funcionarios ucranianos como un signo esperanzador.

Las conversaciones sobre los derechos minerales, que comenzaron el miércoles con una visita a Kyiv del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, abren un camino para que Trump continúe la ayuda militar mientras afirma haber asegurado un beneficio para Estados Unidos.

En una mina de titanio en la región de Zhytomyr de Ucrania. El presidente Trump ha empujado repetidamente la idea de intercambiar ayuda estadounidense por los minerales críticos de Ucrania.Crédito…Brendan Hoffman for The New York Times

“Básicamente han acordado hacer eso, así que al menos no nos sentimos estúpidos”, dijo Trump sobre la disposición de Ucrania a ceder sus recursos naturales, en una entrevista con Fox News que se emitió el lunes. “De lo contrario, somos estúpidos. Les dije, ‘tenemos que conseguir algo. No podemos seguir pagando este dinero'”.

Eso fue antes de que Rusia y Estados Unidos mostraran una nueva disposición a trabajar juntos. El martes, el amigo y enviado de Trump, Steve Witkoff, voló en un jet privado a Moscú para recuperar a un maestro estadounidense encarcelado, Marc Fogel, un notable gesto de conciliación por parte de Moscú. A cambio, el Kremlin dijo, Estados Unidos entregaría a un ciberdelincuente ruso, Alexander Vinnik, de vuelta a Rusia.

Mr. Zelensky ha rechazado las afirmaciones repetidas de Mr. Putin de que es un líder ilegítimo, y que Ucrania necesita levantar la ley marcial y celebrar elecciones. (Las elecciones ucranianas se retrasaron bajo la ley marcial después de que Rusia invadió en 2022. El mandato de cinco años de Mr. Zelensky, que habría expirado en mayo pasado, se extendió bajo la ley.)

Kateryna Zakharuk visitando la tumba de su esposo, Ivan Zakharuk, un soldado ucraniano, en la ciudad norteña de Sumy en enero. Hasta el momento, la guerra se estima que ha matado y herido a cerca de un millón de soldados, contando ambos lados.Crédito…Finbarr O’Reilly for The New York Times

Los funcionarios ucranianos dicen que ven la demanda rusa de elecciones democráticas como parte de un ardid para desestabilizar el gobierno y obligar a Ucrania a bajar la guardia para una votación. Han instado a la administración Trump a no respaldar la idea.

“Son los rusos los que están tocando el tema de las elecciones porque necesitan a su hombre en Ucrania”, dijo Mr. Zelensky en una entrevista con el canal británico ITV News que se emitió el fin de semana pasado. “Si suspendemos la ley marcial, podemos perder al ejército. Y los rusos estarán felices porque se perderán las cualidades de espíritu y capacidad combativa”.

Sin embargo, dentro de Ucrania, sus oponentes internos se están preparando silenciosamente para una posible campaña.

A pesar de su estado disminuido al entrar en las conversaciones, aún es demasiado pronto para descartar a Mr. Zelensky, un ex actor y un líder hábil en una crisis, dijo Mr. Kupchan, el analista de Eurasia.

“Ha demostrado ser un contragolpeador muy hábil”, dijo. “No creo que estemos en el acto final de ninguna obra todavía.”

Mr. Zelensky está preparándose para las conversaciones mientras el impulso en el frente principal de la guerra, en la región de Donbas en el este de Ucrania, ha favorecido a Rusia durante más de un año. No está claro por cuánto tiempo Rusia puede sostener pérdidas extraordinariamente altas, que han sido estimadas por analistas militares en al menos cientos diarios.

Defensas antitanque conocidas como “dientes de dragón” en el distrito de Pokrovsk, Ucrania, en noviembre.Crédito…Tyler Hicks/The New York Times

Y Ucrania entra en las conversaciones con un poco de ventaja: su control sobre algunos cientos de millas cuadradas de territorio ruso en la región de Kursk capturado el verano pasado, una incursión que fue profundamente vergonzosa para el Kremlin. Mr. Zelensky dijo que quería intercambiar territorio en Kursk por tierras ucranianas bajo control ruso, algo que Mr. Putin casi seguramente resistiría.

Si el impulso de unas pocas decenas o cientos de yardas de avances por día continuara a través de las negociaciones, le daría una ventaja a Moscú. Entonces, cualquier demora de Ucrania en aceptar los términos de alto el fuego le costaría territorio.

El progreso de Rusia se ha ralentizado desde noviembre en medidas de mes a mes de territorio capturado, según el Instituto para el Estudio de la Guerra, un grupo analítico con sede en EE. UU.

En enero, por ejemplo, Rusia capturó unas 40 millas cuadradas menos que en diciembre, informó el instituto. Los analistas militares han advertido que determinar la importancia de esa disminución no es posible.

Anton Troianovski contribuyó con el informe.