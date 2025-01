Zelensky ofrece intercambio de soldados norcoreanos.

El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dice que está dispuesto a entregar dos soldados capturados de Corea del Norte a su país de origen a cambio de prisioneros de guerra ucranianos en Rusia. “Para aquellos soldados norcoreanos que no deseen regresar, puede haber otras opciones disponibles”, dijo Zelensky en las redes sociales, añadiendo “aquellos que manifiesten el deseo de acercar la paz mediante la difusión de la verdad sobre esta guerra en Coreano tendrán esa oportunidad”. Ucrania anunció el sábado que los hombres fueron capturados el 9 de enero. Cuando se le preguntó el año pasado, el presidente Vladimir Putin no negó que Rusia estuviera utilizando tropas norcoreanas en su guerra contra Ucrania, diciendo que era una “decisión soberana” de Rusia. El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) dijo que los dos hombres están en Kyiv y recibiendo atención médica. Solo hablan coreano y están siendo interrogados con la asistencia del Servicio Nacional de Inteligencia de Corea del Sur (NIS), dijo el servicio de inteligencia. Zelensky publicó fotos en las redes sociales el sábado mostrando a los hombres, quienes están heridos. También compartió una foto de una tarjeta militar rusa roja que declara el lugar de nacimiento como Turan, en la República de Tuva, que está cerca de Mongolia. El servicio de inteligencia dijo que cuando los prisioneros fueron capturados, uno de los soldados tenía una carta de identificación militar rusa emitida a nombre de otra persona con registro en la República de Tuva. El otro no tenía documentos. El servicio de inteligencia dijo que durante el interrogatorio, uno de los soldados le dijo al personal de seguridad que le habían entregado el documento en Rusia durante el otoño de 2024. Se alega que afirmó que en ese momento, algunas unidades de combate de Corea del Norte tenían un entrenamiento de interoperabilidad de una semana. “Es notable que el prisionero … enfatiza que supuestamente iba a un entrenamiento, no a luchar en una guerra contra Ucrania”, dijo el comunicado del SBU. La oficina de Zelensky dijo en un comunicado el sábado que los rusos “están tratando de ocultar el hecho de que estos son soldados de Corea del Norte dándoles documentos que indican que son de Tuva u otros territorios bajo el control de Moscú”. El servicio de inteligencia informó que el soldado que llevaba la tarjeta de identificación dijo que nació en 2005 y había estado sirviendo a Corea del Norte como Fusilero desde 2021. Una segunda imagen compartida por Zelensky mostraba a un presunto prisionero de guerra con vendas alrededor de las manos. Se informa que el segundo prisionero dio algunas respuestas por escrito porque tenía la mandíbula lesionada, según el SBU. El servicio de inteligencia dijo que creía que había nacido en 1999 y había estado sirviendo a Corea del Norte como francotirador explorador desde 2016. La Convención de Ginebra establece que el interrogatorio de los prisioneros debe llevarse a cabo en un idioma que entiendan y que los prisioneros deben estar protegidos contra la curiosidad pública. La BBC News y otros medios internacionales aún no han verificado la versión de Ucrania sobre los prisioneros y su captura. Ucrania y Corea del Sur informaron a finales del año pasado que Corea del Norte había enviado al menos 10,000 tropas a Rusia. La Casa Blanca dijo que las fuerzas norcoreanas estaban sufriendo bajas masivas. En diciembre, la agencia de inteligencia de Corea del Sur informó que un soldado norcoreano que se cree fue el primero en ser capturado mientras apoyaba la guerra de Rusia en Ucrania había muerto después de ser capturado con vida por las fuerzas ucranianas. Zelensky dijo el domingo “no debe quedar duda de que el ejército ruso depende de la asistencia militar de Corea del Norte”.