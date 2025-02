Zelensky insta a “Más verdad” después de que Trump sugiere que Ucrania comenzó la guerra.

El presidente Volodymyr Zelensky de Ucrania apeló a la administración Trump el miercoles para respetar la verdad y evitar desinformación al discutir la guerra que comenzó con una invasión rusa de su país, en su primera respuesta a la sugerencia del presidente Trump de que Ucrania había comenzado la guerra. “Me gustaría tener más verdad con el equipo de Trump”, dijo el Sr. Zelensky a los reporteros en Kyiv durante una discusión más amplia sobre la administración, que esta semana abrió conversaciones de paz con Rusia que excluyeron a Ucrania. El Sr. Zelensky dijo que el presidente de los Estados Unidos estaba “viviendo en un espacio de desinformación” y en un “círculo de desinformación”. Los comentarios, entregados desde su oficina presidencial en Kyiv, un edificio aún fortificado con sacos de arena para evitar explosiones de misiles rusos, fueron algunos de los más directos hasta el momento sobre el Sr. Trump y sus puntos de vista sobre la guerra. Más tarde el martes, el Sr. Trump dijo sobre el liderazgo de Ucrania y la guerra: “Nunca deberías haberla empezado” y pareció abrazar lo que ha sido una demanda rusa de que Ucrania celebre elecciones antes de algunas etapas de las conversaciones. Las elecciones fueron suspendidas bajo ley marcial después de la invasión rusa en febrero de 2022. También dijo que la calificación de aprobación del Sr. Zelensky era del 4 por ciento. El Sr. Zelensky dijo que eso no era cierto, citando encuestas que mostraban un apoyo mucho mayor. En la conferencia de prensa, el Sr. Zelensky estaba enfocado y hablaba con intensidad. Dijo que no estaba personalmente afectado por las negociaciones con la administración Trump. “Esto no es mi primer diálogo o pelea”, dijo. “Lo acepto con calma”. Rusia, dijo, claramente está contenta con el giro de los acontecimientos diplomáticos. “Creo que Putin y los rusos están muy felices, porque se discuten cuestiones con ellos”, dijo el Sr. Zelensky. “Ayer, hubo señales de hablar con ellos como víctimas”, dijo de el tono de los funcionarios de Trump al discutir a los funcionarios rusos, cuyo gobierno desató la guerra más grande en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, que ha matado o herido a cerca de un millón de personas en ambos lados en tres años. “Eso es algo nuevo.”