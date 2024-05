Zelensky firma ley que permite a convictos luchar por Ucrania

El presidente Volodymyr Zelensky firmo el viernes un ley que permite a algunos convictos ucranianos servir en el ejército del país a cambio de la posibilidad de libertad condicional al final de su servicio, una medida que destaca los intentos desesperados de Kyiv de reponer sus fuerzas después de más de dos años de guerra. El parlamento aprobó la ley la semana pasada, y los analistas políticos no estaban seguros de si el Sr. Zelensky la promulgaría dada la sensibilidad del asunto. La medida refleja una práctica que Rusia ha utilizado ampliamente para fortalecer sus fuerzas y que Ucrania ridiculizó al principio de la guerra. Pero Ucrania está cediendo territorio a las fuerzas rusas en avance, y el ejército ucraniano necesita urgentemente aumentar el número de tropas en la línea del frente de más de 600 millas si quiere evitar que Rusia rompa sus defensas. Funcionarios ucranianos han dicho que la medida podría permitir la movilización de hasta 20,000 prisioneros. La ley se suma a varios esfuerzos recientes del gobierno ucraniano para reforzar a sus agotadas y diezmadas tropas, incluyendo la reducción de la edad de elegibilidad para el reclutamiento a 25 años, intensificando las patrullas fronterizas para capturar a los reclutas que se escapan y suspendiendo los servicios consulares para hombres en edad militar que viven en el extranjero. El Sr. Zelensky también promulgó una ley el viernes que aumenta las multas por evadir el reclutamiento. Las carencias de soldados de Ucrania han sido particularmente evidentes desde que Rusia lanzó una nueva ofensiva en el noreste del país la semana pasada. Los asaltos han dejado al ejército ucraniano luchando por desviar tropas de otras áreas del frente y recurrir a sus escasas reservas de personal. Los funcionarios ucranianos dicen que han estabilizado la situación en el noreste, pero la avalancha de tropas adicionales en la zona ha puesto en riesgo la debilitación de otras partes del frente donde Rusia también está atacando, dicen los expertos militares. Los avances de Rusia en el campo de batalla en el último año han sido en gran parte resultado de su superioridad numérica de tropas. Moscú ha enviado ola tras ola de soldados en sangrientos asaltos, incluso si eso significa sufrir grandes números de bajas, para capturar ciudades como Bakhmut, Avdiivka y Marinka en el este. Como parte de esta estrategia, el Kremlin ha enviado decenas de miles de convictos al combate, una práctica controvertida que Ucrania criticó en la primera mitad de la guerra. Pero ahora, Ucrania también está buscando reclutar prisioneros. A diferencia de Rusia, la posibilidad de servir no se extenderá a personas condenadas por asesinato premeditado, violación u otros delitos graves. Los legisladores dijeron que las condenas por homicidio involuntario podrían ser consideradas. Los prisioneros que cumplan con la nueva ley serían integrados en unidades especiales durante la duración de la ley marcial, lo que significa que no serían desmovilizados hasta el final de la guerra. Los legisladores también dijeron que los prisioneros elegibles para el servicio no deben tener más de tres años de su condena por cumplir. Olena Vysotska, subsecretaria de justicia de Ucrania, dijo a un medio de comunicación ucraniano el viernes que en una encuesta de convictos ucranianos realizada por el ministerio en abril, 4,500 expresaron su deseo de servir en el ejército a cambio de la posibilidad de libertad condicional.