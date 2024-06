Zelensky destituye a alto general acusado de incompetencia.

El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha despedido a un general de alto rango después de críticas públicas sobre bajas excesivas y acusaciones de incompetencia. El teniente general Yuriy Sodol había ocupado el cargo de comandante de las Fuerzas Conjuntas de las Fuerzas Armadas de Ucrania desde principios de este año. El general de brigada Andriy Hnatov ha sido nombrado en su lugar. Zelensky no dio una razón para su decisión, que anunció durante su discurso nocturno de video el lunes. Sin embargo, solo horas antes, el jefe de personal de la Brigada Azov, el mayor Bohdan Krotevych, presentó una queja ante la Oficina de Investigación Estatal (SBI), alegando que el general Sodol “había matado a más soldados ucranianos que cualquier general ruso”. Krotevych escribió en Telegram que Sodol no estaba siendo investigado por la pérdida de regiones y decenas de ciudades y la pérdida de miles de soldados. “A veces me parece que el mundo nos envía basura [para luchar contra] para unirnos”, escribió Krotevych. “Y todo el ejército entiende de quién estoy hablando porque el 99% del ejército lo odia por lo que hace”. El mensaje de Krotevych en Telegram fue visto más de 800,000 veces. Más tarde elogió el nombramiento de Hnatov, diciendo que era un “oficial muy digno”. Tras la invasión a gran escala de Rusia en febrero de 2022, Sodol participó en la defensa de la ciudad de Mariupol y en batallas cerca de la ciudad ucraniana oriental de Volnovakha. Ambas ubicaciones están ahora bajo control ruso. Sodol fue nombrado comandante de las Fuerzas Conjuntas desde febrero de 2024, cuando Oleksandr Syrskyy fue nombrado comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. La jerarquía militar de Ucrania ha experimentado cambios considerable…