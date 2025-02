Zelensky de Ucrania acusa a Rusia de aumentar su fuerza militar.

El Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha acusado a su homólogo ruso Vladimir Putin de aumentar su fuerza militar para continuar la guerra contra Ucrania.

“Los informes de inteligencia confirman que Rusia está formando nuevas divisiones y desarrollando nuevas instalaciones de producción militar,” dijo Zelensky en X.

“Su cooperación con Corea del Norte continuará expandiéndose. Moscú también está difundiendo tecnologías de guerra modernas en la región, en particular tecnologías de drones,” agregó.

“Esto significa una simple cosa – Putin se está preparando no para negociaciones, no para la paz, sino para la continuación de la guerra – y no solo contra Ucrania,” afirmó Zelensky.

“Están aumentando su ejército en más de cien mil soldados.”

Zelensky dijo que cada país de Europa debe fortalecer su defensa.

No quedaba claro a qué información sobre el aumento de tropas rusas se refería Zelensky. Dijo que Ucrania estaba dispuesta a compartir sus hallazgos.

El contacto con los socios ya estaba teniendo lugar a través de canales de inteligencia, añadió.

Rusia ha estado librando una guerra contra su vecino Ucrania durante casi tres años.

