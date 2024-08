Zelensky confirma que tropas ucranianas están luchando al otro lado de la frontera.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha reconocido por primera vez que su ejército está llevando a cabo una ofensiva transfronteriza dentro de la región rusa occidental de Kursk. En su mensaje de video tarde del sábado, el Sr. Zelensky dijo que el ejército de Ucrania estaba llevando la guerra al “territorio del agresor”. Kiev lanzó su ataque sorpresa el martes, avanzando rápidamente más de 10 km dentro de Rusia: la incursión más profunda desde que Moscú comenzó su invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022. En Ucrania, la capital Kyiv y varias otras regiones fueron atacadas por drones y misiles rusos en las primeras horas del domingo, según funcionarios locales. En su discurso, el presidente Zelensky agradeció a los “guerreros” de Ucrania y dijo que había discutido la operación en Rusia con el comandante militar principal del país, Oleksandr Syrskyi. “Ucrania está demostrando que realmente puede restaurar la justicia y asegurar la presión necesaria sobre el agresor”, añadió. Hasta el momento, Rusia ha luchado por detener el avance ucraniano, con más de 76,000 personas evacuadas de la región de Kursk y un régimen de “contraterrorismo” impuesto en tres áreas fronterizas. Esto significa que las autoridades en las regiones de Kursk, Belgorod y Briansk pueden restringir el movimiento de personas y vehículos, y utilizar la intervención telefónica, entre otras medidas. La lucha parecía estar en curso el sábado por la noche, con el gobernador de Kursk, Aleksei Smirnov, anunciando temprano el domingo que hubo personas heridas en un “traicionero” ataque ucraniano. Anteriormente, informó que 13 personas resultaron heridas la noche del sábado cuando los restos de un misil ucraniano derribado cayeron sobre un edificio de varios pisos en la capital regional de Kursk. Los gobernadores de las regiones rusas vecinas de Vorónezh y Bélgorod también informaron de un ataque de drones ucraniano durante la noche. No mencionaron heridos. En Ucrania, un hombre de 35 años y su hijo de cuatro años murieron en la región de Kyiv cuando un fragmento de cohete cayó sobre casas residenciales, dijeron los servicios de emergencia el domingo. Tres personas más resultaron heridas, incluido un niño de 13 años. El alcalde de Kyiv, Vitaliy Klitschko, posteó en Telegram temprano el domingo por la mañana que las unidades de defensa aérea estaban “operando” y advirtió a los civiles que permanecieran en refugios. La rara incursión de Ucrania en Rusia comenzó el martes por la mañana, cuando hasta 1,000 soldados, apoyados por tanques y vehículos blindados, entraron en la región de Kursk, según Rusia. Desde entonces, los ucranianos han ocupado supuestamente varias aldeas y también están amenazando la ciudad regional de Sudzha. El viernes, surgió un video que mostraba a soldados ucranianos armados que afirmaban tener el control sobre la ciudad, así como una instalación clave de gas rusa propiedad de la empresa Gazprom allí. La BBC Verifica ha confirmado que las imágenes en efecto eran de la instalación de Gazprom en las afueras noroccidentales de Sudzha, a unos 7 km de la frontera con Ucrania. Sin embargo, el video por sí solo no verifica la afirmación de que las tropas ucranianas hayan tomado toda la ciudad. Blogueros militares rusos afirmaron anteriormente que la ciudad seguía en manos de Moscú. La BBC Verifica confirmó la ubicación de otro video publicado en línea el viernes por la mañana. Muestra una caravana rusa de 15 vehículos dañados, quemados y abandonados en un camino a través de la ciudad de Oktiabrskoe, aproximadamente 38 km desde la frontera en el lado ruso. Las imágenes también muestran a soldados rusos, algunos heridos y posiblemente muertos, entre los vehículos. Moscú ha enviado refuerzos, incluidos tanques y sistemas lanzacohetes, a la región de Kursk, diciendo que las tropas rusas “continúan rechazando la invasión intentada” de las fuerzas ucranianas. La afirmación rusa no ha sido verificada de forma independiente. El viernes, la agencia nuclear de la ONU instó tanto a Rusia como a Ucrania a “ejercer la máxima moderación” ya que la lucha estaba acercándose a la planta de energía nuclear de Kursk, una de las instalaciones más grandes de su tipo en Rusia. El director de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA), Rafael Grossi, dijo que deben tomarse medidas “para evitar un accidente nuclear con el potencial de consecuencias radiológicas graves”. La planta de energía está ubicada aproximadamente a 60 km al noreste de Sudzha.