Zelenskiy afirma que Estados Unidos estará junto a los esfuerzos de Ucrania para detener a Rusia, según Reuters.

(Reuters) – El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy dijo tarde el martes que nadie le regalará la paz a su país, pero cree que Estados Unidos estará al lado de Kiev mientras lucha para detener la invasión de 34 meses de Rusia.

Zelenskiy, en un elegante video de 21 minutos de felicitación de Año Nuevo a sus compatriotas, también dijo que solo una Ucrania fuerte podría asegurar la paz y ganar respeto mundial.

“Sabemos que la paz no nos será regalada, pero haremos todo lo posible para detener a Rusia y poner fin a la guerra, algo que todos deseamos”, dijo Zelenskiy con un telón de fondo de la bandera nacional azul y amarilla, escenas de batalla e imágenes de niños.

Recordó conversaciones con el saliente presidente de Estados Unidos Joe Biden, el presidente electo Donald Trump y “todos los que nos apoyan en Estados Unidos”.

“No tengo dudas de que el nuevo presidente estadounidense quiere y será capaz de lograr la paz y poner fin a la agresión de (el presidente ruso Vladimir) Putin”, dijo Zelenskiy.

“Él comprende que lo primero es imposible sin lo segundo. Porque esto no es una reyerta callejera donde las dos partes deben ser calmadas. Esta es una agresión a gran escala de un estado desquiciado contra uno civilizado. Y creo que, junto con Estados Unidos, somos capaces de tener la fuerza para obligar a Rusia a una paz justa”.

Rusia, dijo Zelenskiy, no es digna de confianza ni en batalla ni en conversaciones.

“Si hoy Rusia te estrecha la mano, no significa que mañana la misma mano no comenzará a matarte”, dijo. “Los rusos temen a aquellos que son libres. Lo que no entienden. Temen la libertad.”

La administración de Biden ha proporcionado con mucho el mayor apoyo militar para Ucrania entre las naciones occidentales desde la invasión a gran escala de febrero de 2022.

Ucrania ha sido cautelosa con las críticas de Trump a la ayuda a Kiev y su promesa, durante la campaña electoral de Estados Unidos, de poner fin rápidamente a la guerra, pero Zelenskiy ha expresado optimismo sobre garantizar el continuo apoyo de Estados Unidos.

Ucrania ha tenido un año difícil, con las fuerzas rusas tomando pueblo tras pueblo en un avance más rápido en el frente oriental desde el inicio de la invasión.

En los últimos meses, Zelenskiy ha dicho que cualquier solución al conflicto se basa en recibir garantías de seguridad de las naciones occidentales y en que Kiev asegure una invitación para unirse a la alianza de la OTAN, una noción que Rusia rechaza de plano.

En su felicitación, Zelenskiy dijo que en el año pasado, Ucrania había lanzado una incursión en la región rusa de Kursk al sur, había realizado ataques con drones de largo alcance contra objetivos rusos distantes y había desarrollado drones de producción nacional y otras armas.

“Cada día en el próximo año, tanto yo como todos nosotros debemos luchar para que Ucrania sea lo suficientemente fuerte”, dijo. “Solo una Ucrania así es respetada y escuchada, tanto en el campo de batalla como en la mesa de negociaciones.”

