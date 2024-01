Zambullida: Apple promociona la durabilidad del iPhone 15 en un nuevo anuncio frenético

Apple today promoted the durability of the iPhone 15’s Ceramic Shield front glass in a new “Swoop” ad shared on its YouTube channel in Australia.

En el video, un ave intenta atacar a una mujer que está montando una bicicleta, haciendo que se caiga. En el proceso, el iPhone que estaba utilizando para recibir direcciones también cae al suelo, pero no sufre daños gracias en parte al Ceramic Shield.

Apple dice que el Ceramic Shield es “más resistente que cualquier cristal de smartphone”. Introducido en los modelos iPhone 12 en 2020, Apple publicitó el vidrio con infusión de cerámica como un aumento del rendimiento de caídas en un 4x en comparación con el iPhone 11.

Noticias Populares

