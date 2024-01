Zaluzhnyi invita al Jefe del Estado Mayor de Defensa de Italia a visitar Ucrania.

Valerii Zaluzhnyi conversó con el Jefe del Estado Mayor de la Defensa de las Fuerzas Armadas Italianas, el Almirante Giuseppe Cavo Dragone, y lo invitó a visitar Ucrania. En su mensaje, el comandante ucraniano afirmó que la conversación abordó la cooperación militar bilateral y el intercambio de experiencias entre Kiev y Roma. “He invitado al Almirante Dragone a visitar Ucrania y trabajar juntos en nuestros puestos de mando y dentro de las brigadas de las Fuerzas Armadas de Ucrania”, dijo Zaluzhnyi.

También discutieron el mantenimiento del equipo militar que Italia ha proporcionado a Ucrania desde febrero de 2022. Zaluzhnyi agradeció a Dragone el firme apoyo que Italia ha brindado a Ucrania durante su lucha contra la agresión rusa. El 10 de enero, el parlamento italiano votó a favor de una resolución para continuar la ayuda militar a Ucrania.

