Zahawi se acerca al ex tesorero conservador Mansour para financiar la oferta del Telegraph | Noticias de negocios

El ex tesorero del Partido Conservador, Sir Mohamed Mansour, ha sido contactado para respaldar una oferta por The Daily Telegraph liderada por Nadhim Zahawi, el ex canciller conservador. Sky News ha aprendido que Sir Mohamed, quien tiene doble ciudadanía británica y egipcia, está entre un grupo de personas adineradas que han sido sondeadas para ayudar a financiar una oferta por el periódico. Fuentes dijeron el viernes que el Sr. Zahawi estaba optimista sobre hacer una oferta competitiva por el Telegraph en las próximas semanas. No estaba claro si Sir Mohamed participaría en la oferta, aunque una fuente dijo que se había discutido un compromiso de aproximadamente £150m.

