Yung Filly acusado de conducir de forma imprudente mientras estaba en libertad bajo fianza por cargos de violación en Australia.

La policía dice que el incidente de exceso de velocidad ocurrió el 17 de noviembre, en el área de High Wycombe de Perth, donde el límite de velocidad es de 100 km/h, y su coche fue confiscado. Barrientos aparecerá en la corte acusado de conducción imprudente el 19 de diciembre, donde también se presentará por cuatro cargos de penetración sexual sin consentimiento, tres cargos de agresión que causan daños corporales, y un cargo de impedir la respiración normal de una persona aplicando presión en su cuello. Se alega que Barrientos llevó a una mujer de unos 20 años a su habitación de hotel después de actuar en la discoteca Bar1 en Perth. El rapero estaba de gira por Australia interpretando su música. Barrientos es más conocido por su trabajo con el colectivo de YouTube Beta Squad y ha presentado programas en BBC Three. También ha aparecido, en el Reino Unido, en Soccer Aid de ITV y el Great Celebrity Bake Off de Channel 4 en apoyo a Stand Up To Cancer. Barrientos ganó un premio Mobo al mejor personaje mediático en 2021.