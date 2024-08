Yulia Navalnaya Cuestiona Informe Ruso sobre la Causa de la Muerte de su Esposo

Las autoridades rusas han atribuido la muerte hace seis meses de Aleksei A. Navalny, líder de la oposición del país, a un cóctel de enfermedades agravadas por arritmia cardíaca, una conclusión descrita como ridícula por su viuda el jueves.

La viuda de Navalny, Yulia Navalnaya, hablando en una declaración grabada publicada en línea, dijo que recibió un documento de tres páginas del Comité de Investigación de Rusia la semana pasada que decía que no había motivo para abrir una investigación criminal sobre la muerte de su esposo en una prisión remota en el Ártico porque una combinación de factores médicos lo había matado.

“E aquí un hombre bajo vigilancia constante en prisión, un político reconocido a nivel mundial, líder de la oposición, y de repente muere en una hora por una ‘enfermedad combinada'”, dijo la Sra. Navalnaya. “El informe es una mentira, y están ocultando lo que sucedió ese día.”

Exigió que las autoridades publiquen el informe médico completo y devuelvan los efectos personales de Navalny a su familia, incluyendo sus cuadernos y la cruz que llevaba puesta. La familia ha pedido este material en repetidas ocasiones, dijo, pero se les dijo que tendrían que esperar hasta que el comité, la principal agencia para investigar posibles delitos federales en Rusia, completara su informe.

La Sra. Navalnaya dijo que creía que la verdadera causa de la muerte fue un asesinato por parte del estado, y que ante la falta de una investigación oficial creíble, que era poco probable mientras el presidente Vladimir V. Putin siguiera en el poder, la familia llevaría a cabo su propia investigación, sin importar cuánto tiempo llevara. El Kremlin ha negado rotundamente que hubiera mandado matar a Navalny.

En el momento de la muerte de Navalny, el 16 de febrero, el Servicio Penitenciario Federal de Rusia dijo que había perdido el conocimiento y murió después de dar un paseo ese día en la prisión a la que fue trasladado a finales del año pasado. Su muerte, a los 47 años, privó a la oposición rusa de su líder más popular y carismático, un hombre que había avergonzado repetidamente a Putin con investigaciones sobre la corrupción arraigada en el Kremlin.

Después de sobrevivir a un intento de asesinato por envenenamiento en 2020, Navalny se recuperó en Alemania. Fue arrestado en el control de pasaportes al regresar a Rusia a principios de 2021 y trasladado de una colonia penal cada vez más dura a otra, mientras el tribunal añadía más de 30 años a su condena por diversos cargos considerados políticamente motivados.

En su declaración, la Sra. Navalnaya señaló que a su marido se le consideró lo suficientemente saludable como para ser puesto en confinamiento solitario 27 veces durante esos tres años, y que no se habían reportado problemas médicos graves después de lo que debería haber sido un examen físico exhaustivo cuando fue trasladado a una nueva colonia penal en diciembre.

También señaló que parecía alegre y animado en una aparición en la corte a través de videoconferencia el día antes de su muerte, y se le consideró lo suficientemente sano como para salir afuera con una temperatura de 20 grados bajo cero.

La Sra. Navalnaya acusó a las autoridades de inventar el diagnóstico de arritmia como una tapadera, y desestimó la lista de enfermedades que el comité dijo que su marido tenía como comunes sin ser fatales entre un tercio de los adultos rusos. Ella detalló una secuencia de eventos diferentes en sus últimos momentos a la del documento, aunque no estaba claro cuál era la fuente de su información.

La carta de las autoridades decía que cuando Navalny se sintió mal durante su paseo, fue llevado inmediatamente al centro médico de la prisión. Tanto el personal médico como un equipo de emergencia convocado para ayudarle no lograron reanimarlo, decía.

Pero la Sra. Navalnaya dijo que cuando Navalny se sintió mal, lo llevaron de vuelta a su celda y murió allí; y sólo lo trasladaron a la unidad médica después de perder el conocimiento. En los últimos minutos antes de morir, dijo, se quejó de un fuerte dolor en el estómago, que no se mencionaba en el informe oficial.

La Sra. Navalnaya dijo que las autoridades deberían publicar las imágenes de vigilancia de la prisión, donde todas las habitaciones están vigiladas las 24 horas del día.

La carta del comité incluía una larga lista de enfermedades, incluyendo hipertensión, hepatitis crónica y una vértebra dañada, que atribuyó a su muerte. Describía el desencadenante real como un aumento de la presión arterial que había perturbado su ritmo cardíaco regular y había sobrecargado su corazón.

El Dr. Alexander Polupan, uno de los antiguos médicos de Navalny que lo habían ayudado a recuperarse después de ser envenenado, calificó el informe como “poco probable”. Las autoridades o bien no lograron determinar la causa de la muerte o la encontraron pero decidieron ocultarla y escribieron sobre la arritmia, dijo en un mensaje de texto.

La enfermedad es congénita o puede desarrollarse debido a la estructura del corazón, pero ninguna de las dos había sido diagnosticada previamente en el caso de Navalny, dijo, y no había indicación de hipertensión en sus documentos médicos anteriores.

