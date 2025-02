Youtuber Apoorva Mukhija se encuentra con la policía en medio de la indignación por el caso de Ranveer Allahbadia.

El escándalo sobre los comentarios del podcaster Ranveer Allahbadia muestra no signos de extinguirse, ya que se presentan más denuncias policiales y las demandas de acciones estrictas se hacen más fuertes. Sin embargo, otra sección siente que la indignación es selectiva.

Aquí hay 10 últimos desarrollos en esta gran historia:

Apoorva Mukhija aka The Rebel Kid, otro influencer que ha recibido críticas por sus comentarios groseros en el programa de asado India’s Got Latent, visitó la estación de policía de Khar con su abogado después de que los policías la llamaran para grabar su declaración en el caso.

Un equipo de policía de Assam ha sido enviado con urgencia a Mumbai como parte de la investigación sobre los comentarios groseros de Mr Allahbadia. La policía de Assam registró anteriormente un caso de obscenidad contra Allahbadia, el cómico y presentador del programa Samay Rana, la Sra. Makhija y otros.

La Comisión Nacional de la Mujer ha expresado su preocupación por los comentarios de Allahbadia y lo ha convocado junto con otros vinculados al programa el 17 de febrero.

“Estos comentarios, que han provocado una amplia indignación pública, violan la dignidad y el respeto que se deben a cada individuo, especialmente en una sociedad que promueve la igualdad y el respeto mutuo”, dijo el panel, agregando que se ha programado una audiencia por instrucciones de la presidenta Vijaya Rahatkar.

La célula cibernética de Maharashtra ha presentado un caso bajo la Ley de TI. Se dice que se están enviando avisos a al menos 30 personas vinculadas al programa y que tendrán que comparecer ante la Célula Cibernética y grabar sus declaraciones.

El asunto ha llegado al Parlamento también. El diputado de Shiv Sena Naresh Mhaske ha señalado los comentarios objetables y ha exigido censura en las plataformas OTT. La diputada de Shiv Sena (UBT) Priyanka Chaturvedi ha dicho que llevará el asunto a un panel de la Cámara.

Allahbadia, también conocido como el chico BeerBiceps, apareció recientemente en un episodio de India’s Got Latent presentado por Raina. Un breve clip del programa, que ahora es viral, muestra a Allahbadia preguntándole a un concursante: “¿Preferirías ver a tus padres tener relaciones sexuales todos los días por el resto de tu vida o unirte una vez y detenerlo para siempre?”

En medio de la controversia, Allahbadia ha emitido una disculpa. “Mi comentario no fue apropiado, y ni siquiera divertido, la comedia no es mi especialidad, solo estoy aquí para pedir perdón.” Dijo que tuvo una “pérdida de juicio” y “no fue genial”.

El podcaster, que tiene millones de seguidores en redes sociales, ahora está sintiendo la presión al ver cómo la gente deja de seguirlo. Ha perdido alrededor de 50,000 seguidores desde que estalló la controversia.

Múltiples celebridades han hablado en contra de Allahbadia y han dicho que la vulgaridad no es graciosa y que fue irresponsable de su parte hacer dicho comentario sin considerar su impacto en la sociedad. Otra sección, sin embargo, ha dicho que la indignación sobre el tema es selectiva y que las fuerzas del orden deberían centrarse en el control del crimen en lugar de ir tras Allahbadia, especialmente después de su disculpa.

