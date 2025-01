YouTube TV simplifica la visualización en 4K con un sencillo mensaje emergente.

“

Esta es una excelente característica para aquellas personas que desean ver la mejor calidad de imagen posible siempre que esté disponible. Como todos sabemos, el 4K ofrece imágenes mucho más nítidas y colores más vibrantes que el HD regular, mejorando así tu experiencia de visualización.

Pero, ¿por qué es necesaria esta actualización? Bueno, para algunos cortadores de cables, YouTube TV ha sido un servicio de transmisión viable que te permite ver canales de televisión en vivo a través de Internet. Es similar a tener cable, pero sin el engorroso decodificador y los frustrantes contratos. Muchas personas están optando por servicios de transmisión en estos días porque ofrecen más flexibilidad y a menudo cuestan menos que el cable tradicional; al menos en algunos casos.

La cuestión es que, con tantos servicios de transmisión y tanto contenido, puede ser difícil encontrar lo que quieres en la mejor calidad posible. Antes de esta actualización, YouTube TV te hacía navegar a través de menús para ver si algo estaba disponible en 4K. Eso no es precisamente amigable para el usuario. Ahora, han simplificado el proceso. Si hay disponible una versión en 4K, recibirás una notificación y podrás cambiar con un simple clic.

Por supuesto, hay un poco de compensación. Para ver contenido en 4K en YouTube TV, necesitarás suscribirte a su “complemento 4K Plus”. Este complemento tiene un costo adicional de $10 al mes, además de la tarifa regular de suscripción a YouTube TV, que recientemente aumentó a $83 al mes. Por lo tanto, terminarás pagando un extra por esa imagen más nítida y detallada.

Dicho esto, si ya tienes el paquete 4K con YouTube TV, tiene mucho sentido contar con esta opción disponible para que puedas cambiar y ver la versión de mayor calidad por la que ya estás pagando.

Personalmente, me encanta la idea de encontrar fácilmente contenido en 4K, pero no soy fan de los crecientes costos de los servicios de transmisión en estos días. Pensábamos que estábamos cortando el cable, pero lo que descubrimos fue que podríamos estar pagando lo mismo, si no más, de lo que estábamos pagando antes con el cable tradicional. Es sin duda una situación complicada, ya que la transmisión es claramente el camino a seguir en estos días para obtener contenido de calidad que se puede ver prácticamente en cualquier lugar. Espero que estas subidas de precios hayan llegado a su punto máximo y no continúen afectando a los consumidores.