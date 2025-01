YouTube Music trabajando en una nueva manera creativa de compartir una canción.

Si tienes alma de poeta y las letras de una canción son la mitad de la razón por la que te gusta en primer lugar, te alegrará saber sobre la nueva función en la que se ha visto que trabaja YouTube Music. Indicios en el código de la aplicación sugieren que pronto podrás compartir las letras de una canción como una imagen. Spotify ya tiene una función similar, pero YouTube Music no la tenía hasta ahora. YouTube Music ha ido convirtiéndose lentamente en un rival notable de Spotify. Parece que ahora se está preparando para añadir una función de compartir letras. Android Authority logró encontrar indicios sobre estos planes enterrados en el código del último APK de YouTube Music (versión 7.33.51).

Específicamente, el código hace referencia a una ruta de archivo etiquetada como “lyrics_share_image.png”. El código no deja claro cómo podría funcionar exactamente la función, pero parece que podría ser similar a la función de Spotify. En Spotify, puedes seleccionar líneas específicas de letras que te han impactado y convertirlas en imágenes visualmente atractivas. También incluyen un enlace a la canción si la estás compartiendo en redes sociales, lo cual es una excelente manera de permitir que tus seguidores conozcan más sobre ti y tus preferencias musicales.

Aunque no está confirmado, si YouTube Music sigue este camino, podrás hacer prácticamente lo mismo en YouTube Music y compartir tu canción favorita con sus letras. Ahora mismo, puedes simplemente compartir usando enlaces básicos, pero de esta manera es más interactiva y atractiva. Definitivamente haría que más personas fueran a comprobar la canción que compartiste, especialmente si las letras son impactantes o relacionables.

La función también podría servir como una herramienta de marketing para YouTube Music en sí, ya que se alentaría a la gente a revisar canciones en la plataforma. Esto a su vez podría hacer que algunas personas quisieran registrarse en YouTube Music y así hacer crecer su base de usuarios.

No sabemos cuándo la función comenzará a ser funcional y disponible para el público. Ahora parece que está en desarrollo, pero no hay garantías sobre cuándo estará lista para su lanzamiento. Esperemos que sea pronto.

Compartir música es una forma creativa de que tus amigos te conozcan mejor. Relacionarse con una canción o ser inspirado por sus letras es algo que a menudo me sucede, y soy fan de poder compartir hermosas líneas de letras con las personas de mi grupo de amigos. Dado que recientemente me he interesado mucho en YouTube Music (hasta el punto de considerar seriamente abandonar Spotify), estoy feliz de que esta función también se sumará al gran conjunto de funciones de la aplicación.

