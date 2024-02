YouTube Music lanza sus Samples en la pantalla principal.

Admitámoslo, el mundo se está convirtiendo en un gigantesco feed de TikTok. Varias aplicaciones han adoptado su feed vertical de video y YouTube Music es la siguiente en seguir el ejemplo. Recientemente, YouTube Music lanzó su función de Muestras el año pasado, y ahora están apareciendo en la pantalla de inicio. Es como ver YouTube Shorts pero en YouTube Music.

YouTube Music, junto con YouTube Premium, están funcionando bastante bien actualmente. La compañía anunció que superó los 100 millones de usuarios entre YouTube Premium y YouTube Music. Es una cifra bastante sorprendente, ya que YouTube ha estado atravesando cierta controversia en torno a los bloqueadores de anuncios y el aumento de sus precios. Una cosa a tener en cuenta es que este número incluye pruebas gratuitas activas. Entonces, una sección de los 100 millones de personas en realidad no está pagando por YouTube Premium.

YouTube Music lanza su función de Muestras al estilo de TikTok

Al intentar contar cuántos servicios están implementando algún tipo de feed al estilo de TikTok, es tentador mencionar el meme de Vegeta “Supera los 9,000”. Honestamente, el feed al estilo de TikTok parece ser la forma más popular y eficiente de mostrar contenido. Más plataformas de redes sociales y plataformas de transmisión de videos están adoptando la interfaz amigable para videos verticales. Famosamente, Instagram, YouTube y Snapchat todos trajeron sus propias interfaces de desplazamiento vertical para combatir a TikTok.

Bien, un recién llegado al juego es YouTube Music. La compañía acaba de lanzar su nueva función de Muestras. En tu pantalla de inicio, simplemente desplázate un poco hasta que veas el feed de desplazamiento horizontal. Cuando toques, verás una interfaz de YouTube Shorts con clips de videos musicales en modo retrato. Dado que los videos musicales se graban en horizontal, definitivamente verás gran parte de la acción recortada. Sin embargo, no están destinados a ver videos completos. Las Muestras están destinadas a darte una probada de la música que podrías estar perdiéndote.

Usando las Muestras, es fácil ver que la selección de Muestras que obtienes se basa en tu historial de reproducciones. Sin embargo, siempre existe la posibilidad de que te encuentres con música que no se adapte a tus gustos. Por ejemplo, mis gustos musicales consisten en artistas de los años 60 como The Bee Gees y The Turtles hasta los años 90 con artistas como TLC y Debbie Gibson con mucha música clásica incluida. Sin embargo, a veces me encuentro con canciones de pop y rap modernas.

Esto podría ser YouTube Music intentando promocionar más música popular moderna, ya que es de donde proviene la mayor parte de su audiencia. Sin embargo, saltarlas está a solo un deslizamiento de distancia. Además, no aparecen con demasiada frecuencia. Por lo tanto, verás la mayor parte de la música que escuchas a diario. Junto con las canciones que escuchas, te mostrará otras canciones del mismo estilo que puedas descubrir.

Usando las Muestras de YouTube

La interfaz es muy reminiscente de YouTube Shorts. Entonces, en la interfaz, verás una columna de botones en el lado derecho de la pantalla. Tienes los botones de Me gusta, Agregar a lista de reproducción y Compartir.

También hay un botón de Shorts. Esto te llevará a la aplicación de YouTube y te mostrará cualquier YouTube Shorts que use esta canción en particular. Debajo de eso, hay un botón de Reproducir. Te llevará a la canción completa en YouTube Music. Debajo de esos botones, tendrás tu menú de tres puntos con opciones restantes como Comenzar radio, Reproducir siguiente, Agregar a la cola, Descargar, Ir al artista y Reportar.

Toque simple en la pantalla pausará el video, y doble toque en él lo marcará como Me gusta. Desafortunadamente, no se puede desplazar el video. Si quieres reiniciarlo o retroceder, tendrás que esperar a que se reproduzca de nuevo.