YouTube lanzará un plan “Premium Lite” más económico en los Estados Unidos.

Google planea ofrecer a los usuarios de YouTube una alternativa a su servicio Premium, una que será más barata pero sin anuncios. El nuevo plan es conocido internamente como “Premium Lite”, pero no está claro si YouTube utilizará el mismo nombre para el lanzamiento oficial.

Según Bloomberg, la versión más económica de YouTube Premium será anunciada próximamente, pero solo estará disponible en cuatro países en su lanzamiento: Estados Unidos, Australia, Alemania y Tailandia.

El principal objetivo del servicio “Premium Lite” es atraer a los usuarios de YouTube que prefieren ver programas en lugar de videos musicales. El informe también menciona que “Premium Lite” ofrecerá a los miembros acceso a la “amplia biblioteca de podcasts y videos instructivos sin publicidad”.

Los miembros de Premium Lite que deseen ver videos musicales sin anuncios aún deberán pagar por Premium. Aún no se menciona el precio, pero cabe destacar que YouTube Premium cuesta $13.99 en Estados Unidos, por lo que la versión Lite debería ser mucho más barata considerando que no incluye YouTube Music Premium, que cuesta $10.99 individualmente.

Un portavoz de YouTube dijo lo siguiente: “Como parte de nuestro compromiso de brindar a nuestros usuarios más opciones y flexibilidad, hemos estado probando una nueva oferta de YouTube Premium con la mayoría de los videos sin anuncios en varios de nuestros mercados. Esperamos expandir esta oferta a aún más usuarios en el futuro con el apoyo de nuestros socios”.

YouTube ha estado probando un servicio más barato durante meses | Crédito de la imagen: PhoneArena

Para los que no lo sepan, YouTube ha estado probando una versión más barata de su plan Premium durante muchos meses, pero no en Estados Unidos. No está claro qué otros beneficios recibirán los miembros de Premium Lite además de la capacidad de ver videos instructivos y podcasts.

Quizás la capacidad de descargar contenido para ver sin conexión podría ser uno de los beneficios que ofrecerá el próximo servicio Premium Lite, junto con la opción de reproducir videos en segundo plano.

Basándose en este informe, parece que Premium Lite ya no es un servicio dirigido a mercados emergentes, sino más bien un producto global destinado a ofrecer a los usuarios de YouTube con diferentes necesidades una alternativa más económica.