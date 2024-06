YouTube introduce característica de volumen estable a Android y Google TV

“

Crédito de la imagen – Google

YouTube está realizando cambios en el audio de los videos en tu Android TV y Google TV, para que no tengas que estar constantemente ajustando el volumen. Esta nueva función, llamada “volumen estable”, hace automáticamente que las partes silenciosas sean más fuertes y las partes ruidosas más silenciosas.

Si estás viendo YouTube en tu televisor, es posible que hayas notado que algunos videos suenan más fuerte que otros. Quizás estás viendo un video y alguien está susurrando, por lo que subes el volumen. Luego, el siguiente video comienza y es muy ruidoso, por lo que tienes que apresurarte a bajar rápidamente el volumen. Puede resultar molesto y no es saludable para tus oídos.

Sin embargo, YouTube está buscando solucionar este problema añadiendo “volumen estable” a la aplicación de YouTube. Con el volumen estable activado, no deberías tener que ajustar el volumen tan a menudo, ya que YouTube lo hará por ti. La función intenta mantener todo el audio a un nivel similar, para que no te sorprendan ruidos repentinos o te cueste escuchar partes silenciosas.

La función “volumen estable” se puede activar reproduciendo un video en YouTube y luego tocando en el ícono de ajustes. Deberías ver un interruptor para el volumen estable, que viene activado por defecto. Sin embargo, si prefieres mantener tus ajustes de volumen como los tenías antes, siempre puedes desactivar la función.

Ajustes de audio de Google y Android TV con “volumen estable” activado | Crédito de la imagen – 9to5Google

El volumen estable no es una función completamente nueva, ya que ha estado disponible en la versión móvil de YouTube desde hace tiempo. Sin embargo, es nuevo en la versión para televisores inteligentes de YouTube y, como tal, puede que no sea perfecto. Por ejemplo, es posible que no funcione bien con videos musicales o videos que tienen muchos sonidos diferentes. Si eres un amante de la música, es posible que no te guste cómo el volumen estable cambia la forma en que suena la música.

Dicho esto, para la mayoría de las personas, el volumen estable debería ser de ayuda. Si estás cansado de ajustar constantemente el volumen en tu televisor, es posible que quieras probarlo en la última versión de YouTube v4.40.303 en tu Google o Android TV.

“