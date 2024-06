YouTube está probando una opción de “Hype” para que los fans impulsen el alcance de los videos.

YouTube está probando una nueva característica experimental llamada “Hype” en ciertas geografías seleccionadas. Este es un nuevo método para aumentar el alcance de los videos, donde los espectadores toman una importancia especial. La compañía afirma que está diseñada para ayudar a los pequeños creadores a hacerse conocidos más rápidamente.

La nueva característica de YouTube “Hype” estará disponible como un botón similar a “Me gusta” y “Compartir” en los videos. Según la compañía, hacer hype a un video ayudará a que “aparezca en el ranking junto con otros videos promocionados esa semana.” Sin embargo, existen limitaciones relacionadas con el alcance, probablemente para evitar “romper” el algoritmo.

YouTube “Hype” para ayudar a impulsar el alcance de videos en ciertas geografías

En su estado actual, “Hype” solo estará disponible para videos subidos en los últimos siete días. Usar la opción le da a los creadores una especie de “atajo” para expandir el alcance de sus videos con la ayuda de su comunidad. Los videos con hype aparecerán más rápido en el feed “Explorar” (tu pantalla de inicio en YouTube). Sin embargo, hacer hype a un video no lo listar en el feed de Tendencias.

La descripción de la función sugiere que habrá nuevos videos con hype cada semana. Aquellos videos que reciban más “Hype” serán los que aparezcan en el feed Explorar. Esto es especialmente útil para los canales emergentes que están teniendo dificultades para despegar, pero tienen una comunidad leal. Si los espectadores están de acuerdo, pueden expandir el alcance del video de su creador favorito.

Sin impacto en los resultados de búsqueda o en el feed de Tendencias

A diferencia de los “Me gusta”, usar la opción “Hype” no tendrá ningún impacto en el ranking del video en los resultados de búsqueda de YouTube. Por lo tanto, básicamente, es una opción para que un video sea listado rápidamente en el feed Explorar, lo que ayudará al creador a llegar a una audiencia más amplia. Por supuesto, aspectos como el título del video o la elección de la miniatura también serán aspectos clave.

Actualmente, la característica de YouTube “Hype” es experimental y está disponible en ciertas geografías. Solo los usuarios en Brasil, Taiwán y Turquía pueden usarla. Además, ni siquiera está disponible para todos los pequeños creadores. La publicación de la compañía dice que la característica está “limitada a un subconjunto de creadores de contenido del Programa de Socios de YouTube con menos de 500,000 suscriptores.”

Aún no se sabe si los “Hypes” costarán dinero a los espectadores. Actualmente, los creadores tienen múltiples opciones para monetizar su audiencia más allá de las suscripciones. Por ejemplo, durante las transmisiones en vivo, la audiencia puede enviar Super Chats, Super Stickers y Super Thanks. Todos estos elementos son pagos, por lo que no sería extraño si el botón de “Hype” también lo fuera.