YouTube continúa cruzando la línea mientras los niños presuntamente ven más anuncios dirigidos a ojos mayores.

Los anuncios pueden ser bastante molestos e incluso irritantes, pero es un nivel completamente nuevo de rabia y furia cuando los niños ven anuncios que no deberían ver en absoluto.

Hay indicios de que YouTube sigue luchando con anuncios inapropiados.

En un caso preocupante, un usuario de Reddit describió cómo su sobrino de siete años se encontró con un anuncio explícito mientras veía una transmisión de Fortnite de un cierto YouTuber apodado Loserfruit.

El niño, confundido por el contenido, creyó erróneamente que la actriz de películas para adultos destacada en el anuncio era la propia streamer. El preocupado redditor compartió su experiencia, explicando cómo el niño se acercó a ellos en busca de aclaraciones después de que apareciera el anuncio. Eso es un error en la moderación de contenido que nunca debería ocurrir.

Aunque los usuarios de YouTube han informado sobre dichos anuncios inapropiados en la plataforma, el problema podría haber escalado significativamente en los últimos meses. Los informes de anuncios inapropiados se han vuelto cada vez más frecuentes en Reddit.

Más allá de los anuncios problemáticos, YouTube también está lidiando con la presencia de cuentas de bots NSFW que aparecen con frecuencia en las secciones de comentarios de videos populares. ¡Quiero decir, ¿es demasiado pedir simplemente ver un video de YouTube sin encontrar material inapropiado?!

Cuando se le informaron anuncios NSFW similares el año pasado, la empresa respondió eliminándolos y reafirmando su compromiso con una moderación de contenido más estricta. Un portavoz declaró para Android Authority que YouTube hace cumplir “políticas estrictas” contra los anuncios para adultos, eliminando aquellos que violan estas pautas.

La plataforma informó que bloqueó o eliminó 5,5 mil millones de anuncios en 2023, un ligero aumento con respecto al año anterior, y suspendió 12,7 millones de cuentas de anunciantes, casi el doble que el año anterior.

Google también emplea inteligencia artificial para detectar y eliminar anuncios inapropiados. Solo en 2023, la empresa afirma haber bloqueado o eliminado 35 millones de anuncios relacionados con servicios financieros, contenido para adultos, tergiversación y juegos de azar. A pesar de estas medidas, la persistencia de anuncios explícitos sugiere que el proceso de selección de la plataforma sigue siendo cuestionable (en el mejor de los casos).

Moderar contenido a gran escala es sin duda un desafío complejo, pero si estas plataformas reciben tanto dinero como lo hacen, y se les paga increíblemente bien, como puedes imaginar, pueden permitirse contratar personal adicional para vigilar las cosas. Claro, si siguen por este camino, es posible que YouTube no genere los mismos ingresos mañana que los que generó ayer, pero al menos los niños no verán anuncios que no deberían ver.

Si eso es conveniente para los gigantes tecnológicos, quiero decir.”