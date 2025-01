Yoon Suk Yeol: Los investigadores escalan barricadas para arrestar al presidente de Corea del Sur destituido.

Yoon se espera que sea detenido durante la noche en el Centro de Detención de Seúl en Uiwang, Provincia de Gyeonggi, aproximadamente a 5 km (3 mi) de la oficina del CIO. Si un tribunal no emite una orden de detención dentro de las 48 horas posteriores al arresto de Yoon, sin embargo, será liberado y podrá regresar a la residencia presidencial. Los partidarios de Yoon han continuado protestando contra el arresto fuera de la oficina de investigación, donde está detenido. Se habían reunido fuera de la casa de Yoon el miércoles por la mañana, junto con aquellos que se oponen a él. La multitud anti-Yoon aplaudió, vitoreó y tocó una canción de “congratulations and celebrations” cuando se anunció su arresto. El grupo pro-Yoon, sin embargo, estaba consternado. “Estamos muy molestos y enojados – el estado de derecho se ha quebrado”, dijo un partidario a la BBC. Mientras que la gran mayoría de los surcoreanos están de acuerdo en que Yoon debe rendir cuentas por la orden de ley marcial, no pueden ponerse de acuerdo en cómo se ve esa rendición de cuentas, dijo Duyeon Kim, una compañera senior adjunta en el Centro para una Nueva Seguridad Estadounidense anteriormente a la BBC. El miércoles por la mañana, las dos partes subrayaron las profundas divisiones en el país – una señal de que la crisis política aún no ha terminado mientras más incertidumbre se cierne.