Yihadista, migración, esclavitud: los temas clave

By Aaron Akinyemi & Danai Nesta Kupemba, BBC News

Unos dos millones de personas están registradas para votar en las elecciones

A medida que los mauritanos se dirigen a las urnas en las elección presidencial, el país se enfrenta a una multitud de problemas incluyendo un legado de golpes de estado militares, migración, ataques yihadistas en países vecinos y un legado desgarrador de esclavitud.

El presidente Mohamed ould Cheikh Ghazouani, que ha estado en el poder desde la primera transición democrática del país en 2019, busca un segundo y último mandato.

Seis otros candidatos lo desafían por el puesto principal.

Esta elección es una prueba de Mauritalia en su floreciente democracia y un indicador de cómo avanza en su camino hacia una mayor apertura política.

Cuando el ex presidente Mohamed ould Abdel Aziz renunció en 2019 después de su mandato, marcó una nueva era para un país que había soportado múltiples golpes de estado militares y regla autoritaria.

“Mauritania tiene las credenciales democráticas más fuertes en el Sahel en la actualidad, lo cual es bastante sorprendente dado su historia de golpes de estado”, dijo Joseph Hammond, iDove Fellow de la Unión Africana, a la BBC.

Uno de aquellos que espera ser el próximo líder de Mauritania es Biram ould Dah ould Abeid, que quedó segundo en las elecciones de 2019.

Los abuelos del Sr. Abeid eran esclavos y ha pasado gran parte de su vida haciendo campaña contra la práctica.

Ha sido arrestado y encarcelado a lo largo de los años por su trabajo como presidente de la Iniciativa para el Resurgimiento del Movimiento Abolicionista (IRA).

La esclavitud sigue siendo un tema sensible en Mauritania, que fue el último país en el mundo en prohibir la esclavitud, en 1981.

“Mi padre luchó contra la esclavitud toda su vida. Juré a mi padre que lucharía sin compromisos. Lucharía contra la esclavitud y aquellos que la apoyan”, dijo el Sr. Abeid a la BBC en 2016.

Se ha abolido en el país tres veces, pero miles de mauritanos negros siguen viviendo como sirvientes domésticos no remunerados, mientras que los activistas contra la esclavitud enfrentan represión.

Se estima que 149,000 personas están esclavizadas en Mauritania, aproximadamente el 3% de la población, según el Índice Global de Esclavitud (GSI) en 2023.

El presidente Ghazouani espera un segundo y último mandato

La migración es otro tema candente que estará en la mente de los votantes cuando se dirijan a las urnas.

Mauritania es un punto de tránsito clave para los migrantes que intentan llegar a Europa desde África Occidental, con miles de embarcaciones partiendo del país el año pasado.

En abril, la Unión Europea otorgó a Mauritania 210 millones de euros (177 millones de libras esterlinas; 225 millones de dólares) en ayuda, casi 60 millones de euros de los cuales se destinarán a la lucha contra la inmigración ilegal a Europa.

La corrupción sigue siendo un problema importante en Mauritania.

El ex presidente Aziz fue condenado a cinco años de prisión por enriquecimiento ilícito y malversación y está descalificado para postularse en las elecciones.

El país es rico en diversos recursos naturales como hierro, oro, fosfato y es un mercado emergente en el sector petrolero en África, sin embargo, casi el 59% de la población vive en la pobreza, según las Naciones Unidas.

También tiene un gran potencial en energías renovables, en particular el hidrógeno verde. Esta forma de energía finalmente podría ofrecer una alternativa más limpia a los combustibles fósiles y jugar un papel en la transición energética libre de carbono del país.

Inversionistas de Europa, Asia y Oriente Medio, particularmente de los Emiratos Árabes Unidos, tienen como objetivo convertir a Mauritania en un centro energético para la producción de hidrógeno verde, según el Centro Africano de Estudios Estratégicos.

El presidente Ghazouani también ha hecho campaña sobre la importancia de la seguridad del país.

Mauritania se encuentra en la región del Sahel, la franja semiárida de tierra al sur del desierto del Sahara, que es un foco de actividad yihadista, pero el país ha estado generalmente libre de ataques desde 2011.

Su vecino, Mali, sin embargo, sigue luchando contra repetidos ataques yihadistas.

Los analistas han atribuido parcialmente al presidente Ghazouani, cuya larga carrera en el ejército y los servicios de seguridad le han dado un profundo entendimiento de los desafíos yihadistas que enfrenta la región del Sahel.

El presidente Ghazouani ha desarrollado una estrecha alianza con socios occidentales como Francia y Estados Unidos, pero también ha sido cuidadoso de mantener lazos con sus vecinos dirigidos por militares como Mali, Burkina Faso y Níger, que recientemente han rechazado la influencia occidental, informa la agencia de noticias AFP.

El jefe del Comando África de los Estados Unidos, el Gral. Michael Langley, dijo que Mauritania ha tenido un papel “duradero” en la lucha contra el terrorismo y la prevención de la violencia extremista en el Sahel.

Cheikhani Khlil, profesor de comunicaciones en la Universidad Internacional Libanesa de Mauritania, le dijo a la BBC que el presidente Ghazouani ha aliado a Mauritania con los EE. UU. para combatir los ataques.

“Se sigue realizando entrenamiento de fuerzas especiales de EE. UU. para unidades de fuerzas especiales de Mauritania para asegurar las fronteras nacionales, lo que refuerza las capacidades tácticas y la preparación para el combate de nuestras fuerzas armadas,” dijo.

Los analistas dicen que como un importante jugador en la seguridad regional, la capacidad de Mauritania para continuar este papel de liderazgo depende en gran medida de una transferencia de poder efectiva y pacífica que conduzca a un gobierno estable.

